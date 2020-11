L’actrice Gabourey Sidibe, star du film «Precious», a annoncé son engagement sur ses réseaux sociaux et présenté son fiancé à ses fans, alors qu’il était déjà connu pour être dans la plupart de ses publications.

Suite à sa nomination aux Oscars de la meilleure actrice en 2010, en compétition aux côtés de Meryl Streep, Gabourey est devenu célèbre pour sa performance attachante dans le film basé sur “Push”, un roman de l’écrivain Ramona Lofton.

Mais cette fois, l’interprète de 37 ans a montré sa bague de fiançailles à ses fans sur une photo et avec une vidéo a révélé qu’elle était fiancée à son petit ami Brandon Frankel.

C’est étrange que les gens pensent que nous sommes déjà mariés, mais je pense que c’est parce qu’il est si facile de voir nos cœurs et nos intentions mutuelles. Mon meilleur ami m’a proposé et maintenant je peux le serrer dans mes bras pour toujours. L’homme le plus drôle que j’aie jamais rencontré, l’humain le plus doux qui soit. Chaque moment avec lui est une joie », a écrit l’actrice.

Il a expliqué que Brandon était son meilleur ami et qu’il était le partenaire dont il avait besoin, car il a beaucoup appris de lui et se sent très reconnaissant envers la vie de lui avoir permis d’en apprendre davantage sur le monde en étant à ses côtés.

“Mon partenaire, mon meilleur ami, le père de mes chats, mon homme, mon cœur, mon fiancé!”, lisez le texte de la publication.

Par: El Imparcial