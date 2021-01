Cette nomination marque le premier emploi de l’Argentin depuis son limogeage par Tottenham en novembre 2019. Il remplace Thomas Tuchel, limogé le mois dernier.

Pochettino revient au Parc des Princes avec un contrat initial d’une durée jusqu’en juin 2022, près de 18 ans après son départ en tant que joueur.

L’accord comprend l’option pour 12 mois supplémentaires.

Pochettino a déclaré: “Je suis vraiment heureux et honoré de devenir le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. Je tiens à remercier la direction du Club pour la confiance qu’ils m’accordent. Comme vous le savez, ce club a toujours occupé une place spéciale dans mon cœur, j’ai de merveilleux souvenirs, en particulier de l’atmosphère unique du Parc des Princes.

“Je retourne au Club aujourd’hui avec beaucoup d’ambition et d’humilité, et j’ai hâte de travailler avec certains des joueurs les plus talentueux du monde. Cette équipe a un potentiel fantastique et mon équipe et moi ferons tout ce que nous pouvons pour obtenir le meilleur pour Paris. Saint-Germain dans toutes les compétitions.

“Nous ferons également tout notre possible pour donner à notre équipe l’identité de jeu combative et offensive que les supporters parisiens ont toujours aimée.”

Pochettino aura peu de temps pour mettre les pieds sous la table avec le retour de la Ligue 1 le 6 janvier, avec le PSG à Saint-Etienne.

Le nouveau manager n’aura pas non plus à attendre longtemps pour sa première chance de soulever l’argenterie alors que le PSG affrontera ses rivaux marseillais en Super Coupe de France le 13 janvier.

“Nous sommes très heureux d’accueillir Mauricio Pochettino en tant qu’entraîneur de la première équipe”, a déclaré le PDG du PSG Nasser Al-Khelaïfi. “Je suis fier de voir notre ancien capitaine revenir au Paris Saint-Germain, le Club étant toujours resté chez lui.

“Le retour de Mauricio correspond parfaitement à nos ambitions et ce sera un autre chapitre passionnant pour le club et je suis convaincu que les fans apprécieront. Avec la nomination de Mauricio Pochettino, le Paris Saint-Germain s’est engagé à continuer à construire et à déplacer le l’attaquant du club dans les années à venir.

Ce week-end, obtenez un pari gratuit de 10 £ avec Betfair, lorsque vous pariez 10 £ sur un même jeu multiple en Premier League.

Conditions: 10 £ minimum sur le même jeu Pari multiple sur n’importe quel match EPL ce vendredi-dimanche. Pari gratuit valable 72 heures, attribué au règlement du pari. Exclut les paris encaissés. Les conditions générales s’appliquent.