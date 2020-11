UNE

Un psychopathe qui a violé et assassiné l’un des pires pédophiles britanniques dans une attaque à la prison qu’il croyait être une «justice poétique» est emprisonné depuis au moins 34 ans.

Paul Fitzgerald, 30 ans, a étranglé et poignardé Richard Huckle dans une cellule du HMP Full Sutton dans le Yorkshire, lors d’une attaque macabre qui a duré près de 80 minutes.

Huckle a été condamné à 22 peines d’emprisonnement à perpétuité en 2016 pour un nombre sans précédent d’infractions sexuelles contre des enfants dès l’âge de six mois alors qu’il faisait du bénévolat dans des orphelinats en Asie.

Il a été brutalement tué par Fitzgerald en octobre dernier, avec une brosse à dents, un stylo et un câble électrique utilisés comme armes de fortune alors que Huckle était bâillonné et ligoté.

Le tribunal de la couronne de Hull a entendu Fitzgerald admettre par la suite vouloir cuisiner et manger des parties du corps de Huckle, déclarant après l’attaque: «Je me suis laissé emporter par le plaisir que je m’amusais à faire ce que je lui faisais.

Le condamnant à la prison à vie avec au moins 34 ans derrière les barreaux, le juge Lavender a déclaré: «Vous êtes un psychopathe et vous tirez du plaisir de fantasmer sur le viol, la torture, le meurtre et même manger les autres.

«À cette occasion, vous avez eu du plaisir à réaliser vos fantasmes.»

(

Richard Huckle

/ MPS)

Le juge a déclaré que Fitzgerald «avait l’intention de violer et de tuer M. Huckle et, si possible, de cuisiner des parties de lui et de les manger.

«Vous avez fait cela pour votre propre plaisir et aussi pour infliger ce que vous appeliez une justice poétique à un pédophile condamné.

Le tribunal a entendu Fitzgerald, qui souffre de psychopathie, de trouble de la personnalité antisociale et de trouble de l’identité de genre, avait déjà été condamné pour des infractions violentes et sexuelles, à partir de l’âge de 13 ans et y compris la fausse emprisonnement d’une gardienne de prison.

Le juge a déclaré que les seules caractéristiques atténuantes de l’affaire étaient les problèmes de santé mentale de Fitzgerald, qui étaient le résultat d’abus physiques et sexuels dont il avait été victime dans son enfance.

«Ils ont été à l’origine de votre envie de tuer, ce qui vous a motivé», a-t-il ajouté.

“Je suis sûr que vous auriez pu résister à cette envie si vous aviez choisi de le faire, tout comme vous y avez résisté pendant toute votre vie d’adulte.”

Fitzgerald, comparaissant au tribunal par vidéoconférence depuis la prison, a été vu en train de rire pendant l’audience ainsi que de bâiller et d’étirer les bras.

Huckle, d’Ashford dans le Kent, a été capturé en 2014 et exposé comme un pédophile prolifique qui avait écrit un manuel sur le Dark Web pour aider d’autres délinquants sexuels.

Il s’est attribué des «points paedo» pour des actes de violence dépravés et on craint qu’il s’en soit pris à jusqu’à 200 enfants en Asie.