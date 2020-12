Des questions tourbillonnent sur un autre plan de relance et sur la question de savoir si les dirigeants républicains et démocrates se réuniront pour approuver les paiements directs aux personnes touchées par le COVID-19. Aucune fin n’est en vue pour les négociations, mais de nombreux politiciens éminents des deux côtés ont attiré l’attention pour une raison différente. Plusieurs, dont Nancy Pelosi et Mitch McConnell, ont reçu le vaccin contre le coronavirus de Pfizer et ont suscité une grande variété de commentaires.

Lorsque des vidéos et des photos ont fait surface montrant des politiciens se faisant vacciner, les utilisateurs de Twitter ont réagi avec un mélange de colère et de frustration. Certains ont dit que les travailleurs de première ligne méritaient beaucoup plus le vaccin et que les politiciens ne devraient pas recevoir les vaccins cruciaux en premier. D’autres ont déclaré que les plans devaient attendre que les politiciens se réunissent et approuvent un nouveau plan de relance.

Rappelons-nous qu’à la fin de 2020, la classe dirigeante s’est vantée de se faire vacciner tout en se demandant s’il fallait nous couper un chèque de 600 $ https://t.co/pCDc1TfWsF – Ted pour stack (@TeddyRedder) 18 décembre 2020

Les négateurs de Covid devraient être les derniers en ligne pour le vaccin. – Double_Anarchy 🇺🇸 (@ Double_Anarchy3) 19 décembre 2020

prevnext

Pourquoi les responsables gouvernementaux se font-ils vacciner comme @aoc et @VP? Ils ne peuvent même pas adopter un plan de relance – Duffy (@duffymurphy) 19 décembre 2020

Maintenant qu’ils vous disent que même avec le vaccin, vous ne reviendrez pas à une vie normale et que vous devrez toujours porter un masque, êtes-vous prêt à admettre que vous avez été dupé dès le premier jour à propos de cette arnaque? – Empereur Linda de Miami-Dade (@madfloridawoman) 16 décembre 2020

prevnext

Ne le vaccinez pas, il l’avait déjà. Il dit qu’il est immunisé. Que la Science lui prouve qu’il n’est pas immunisé. Dr Fauci, il ne voulait pas vous écouter pour commencer, notre estimé président allait vous licencier, souvenez-vous. – Mark Kussard (@KussardMark) 19 décembre 2020

Pourquoi avez-vous reçu le vaccin? Vous n’êtes pas un employé essentiel, @SpeakerPelosi. Et vous n’avez pas respecté les étapes fondées sur la science. Tu te souviens quand tu es allé dans ce salon fermé pour te coiffer? – JD Peterson (@ JakePeterson32) 18 décembre 2020

prevnext

Elle essaie littéralement – Jimmy K. (@ jbkl1988) 19 décembre 2020

Je pensais que le vaccin était une priorité pour les travailleurs de la santé puisqu’ils en ont vraiment besoin. Je suppose que votre position gouvernementale vous permet plus que d’acheter de la crème glacée très chère, de déchirer des papiers et de désobéir à vos propres ordonnances de verrouillage. 🤡 – JC Mounduix (@JCMounduix) 18 décembre 2020

prevnext

Pourquoi Trump serait-il vacciné? Il est immunisé. Quand Fauci aura-t-il sa chance? – Alexandra (@ 3horses4dogs) 19 décembre 2020

Pence ne fait rien pour le virus mais saute la ligne pour le vaccin. Aucun leadership du tout. – Sue Kullen (@KullenSue) 19 décembre 2020

prevnext

vont-ils utiliser le vaccin comme excuse pour sauter complètement le stimulus … lol – 💾 Waf (@ 64FA_L) 15 décembre 2020

J’ai l’impression qu’il n’a plus droit à une vaccination. Aucun d’entre eux n’a droit à un. – JTP24 (@holaholacc) 19 décembre 2020

prevnext

Il stipule que la plupart des gens normaux n’auront même aucune chance de l’obtenir avant juin, et que fermer le pays sauverait au moins cent mille vies, mais nous n’allons pas maintenant que les riches comme Pelosi se sentent en sécurité. . – james_roe (@james_roe) 18 décembre 2020

Mettre vos propres besoins au-dessus des besoins du peuple, politicien classique – Anthony Bruno (@ A1SteakSawce) 18 décembre 2020

prev