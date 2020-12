Kelly Ripa a été vue portant le sweat-shirt parfait pour 2020 alors qu’elle se promenait vendredi à New York. Le Live! Avec Kelly et Ryan, la co-animatrice portait un sweat à capuche noir bouffant avec la phrase “C’est un tel cauchemar” inscrit dessus, alors qu’elle portait également un masque noir assorti. Ripa était absente de l’épisode Live de jeudi afin qu’elle puisse probablement passer du temps avec son mari Mark Consuelos après le tournage de la nouvelle saison de Riverdale à Vancouver.

Jeudi, Ripa a partagé un compte à rebours sur son histoire Instagram, à côté d’une vieille photo avec Consuelos. “T-moins moins de 24 heures”, écrivait-elle à l’époque, rapporte le Daily Mail. L’horloge elle-même indiquait “La maison de papa” et elle a inclus une chanson d’amour à jouer sur la diapositive. Ripa a déjà mentionné à quel point son mari lui manquait, avec qui elle partage trois enfants, sur Live!

“C’était un témoignage que nous nous aimons vraiment. Je suis triste de ne pas me réveiller avec lui … c’est très triste. Il va me manquer, c’est tout ce que je peux dire”, avait-elle déjà déclaré dans l’émission. Consuelos a également partagé à quel point Ripa lui manquait sur Instagram quand il a posté une vieille photo des deux le 20 novembre. “J’ai raté mes soirées avec sexy”, écrivait-il à l’époque. “Bientôt”, a ajouté Ripa dans les commentaires.

Ripa, Consulos et leurs enfants Michael, 23 ans, Lola, 19 ans, et Joaquin, 17 ans, n’ont pas non plus pu célébrer Thanksgiving ensemble. Le 26 novembre, Ripa a partagé plusieurs captures d’écran de la famille utilisant FaceTime pour parler avec Consuelos et leurs parents. “Thanksgiving n’est pas comme l’année dernière, mais nous sommes toujours reconnaissants que nos parents aient compris FaceTime. En quelque sorte”, a écrit Ripa.

En plus de leur travail sur Riverdale et Live, Consuelos et Ripa ont récemment ajouté un autre projet à leur liste très chargée. Leur bannière de production, Milojo Productions, a développé une nouvelle série de vrais crimes pour Oxygen. L’événement Night Nights of Twisted Killers comprendra Exhumed, produit par Consuelos et Ripa. L’exhumation commence le samedi 17 janvier à 19 h HE.

Milojo a également signé un contrat de deux films avec Lifetime, a rapporté ET en septembre. Les deux films seront basés sur des histoires vraies et seront présentés en première en 2021. “En tant que vrais fans de crime de longue date, il n’y a rien de plus excitant que de se connecter à un film original de Lifetime”, a déclaré le couple, ajoutant qu’il était “ravi” de travailler avec Lifetime. pour apporter plus d’histoires “Ripped from the Headlines” au petit écran. Milojo produit également Family Reboot de Disney +.