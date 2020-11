Le pyjama Flirty Maribel Guardia captive les fans avant d’aller se coucher | Instagram

La célèbre actrice, mannequin, chanteuse, présentatrice de télévision et maintenant aussi la star d’Instagram La Bella Garde Maribel une fois de plus, il a laissé ses fans choqués après avoir montré son petit pyjama.

L’ex-épouse de Joan Sebastian, comme d’autres grandes personnalités rondes du réseau social, trouve toujours un moyen de consentir et en même temps laisse leurs millions de followers conscients de leurs mouvements sur Instagram.

Garde Maribel Il est devenu un véritable phénomène car à son âge (61 ans) il continue à avoir une silhouette enviable et surtout spectaculaire, à tel point qu’elle semble même irréelle.

Il y a une probabilité que des centaines d’internautes pensent qu’il s’agit d’un produit du scalpel, mais tout au long de sa carrière et de sa vie, nous avons vu comment Garde Maribel Il a toujours pris soin non seulement de son corps, mais aussi de sa peau et de sa mentalité.

Il montre constamment quelques routines d’exercice et bien que nous n’ayons pas vu autant d’informations sur son alimentation, il s’occupe toujours de la consommation de certaines choses, cette combinaison apporte avec elle sa silhouette enviable qui rend des millions de fous.

Dans sa plus récente La photographie qui a décidé de l’afficher il y a quelques heures, apparaît exhibant ses jambes galbées avec son pyjama court, en bleu et une combinaison de dentelle noire, pratiquement tous les vêtements qui ont ce type de finition deviennent aussi coquettes que possible.

Si vous voulez voir la photo, cliquez sur le LIEN SUIVANT.

# bonne nuit avant de vous coucher souvenez-vous de quelque chose de gentil qui vous est arrivé aujourd’hui et n’oubliez pas de remercier Dieu pour la santé de ceux que vous aimez. Dieu nous protège tous, a écrit Maribel Guardia.

Comme toute une célébrité Internet Garde Maribel Il ne manque pas une occasion de trouver un moyen d’attirer l’attention en partageant ce type de contenu sur les réseaux sociaux, c’est sûrement quelque chose qu’une certaine partie de ses six millions cent mille followers sur Instagram ne dérange pas du tout.

Comme prévu avec une femme qui en plus d’avoir une figure qui a hypnotisé plus d’un internaute, sa personnalité est le protagoniste de toutes ses photographies et vidéos, car Maribel Guardia est extrêmement charmante et plus qu’adorable, des artistes qui Ils ont collaboré avec elle et la décrivent comme quelqu’un d’exceptionnel et de captivant.

Quelque chose qui ne pouvait pas non plus manquer dans ses publications, ce sont les commentaires de ses fans qui ne se lassent pas de répéter à quel point ils l’admirent et lui disent aussi qu’elle est une femme extrêmement belle.

Comme c’est beau une belle nuit heureuse et un bon week-end bénédictions pour vous j’espère que vous êtes bien des salutations et de beaux rêves », a écrit un internatua.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Le nom de Maribel Guardia a rarement été impliqué dans les polémiques qui affectent sa carrière ou celle d’autres célébrités du show business, elle est généralement une actrice assez discrète, respectueuse et solidaire, quelqu’un avec qui les autres pourraient facilement compter.

Quelque chose par inadvertance qui a attiré beaucoup d’attention récemment, était une déclaration qu’il a publiée à propos de l’acteur et partenaire de l’un de ses projets Eleazar N, où il avait été accusé d’avoir maltraité sa petite amie physiquement et verbalement.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il en pensait à ce moment-là, Maribel Guardia a émis son commentaire sans savoir exactement pourquoi on lui avait posé la question précisément sur le jeune homme, une fois qu’il a documenté ce qui s’était passé à son domicile, il a changé sa déclaration car il a déclaré au début qu’il était un très bon garçon.

Heureusement, Maribel Guardia a appliqué la phrase «Il est sage de changer d’avis», car elle est contre la maltraitance des femmes.

Peut-être pendant un moment on a pensé que Maribel Guardia ne pensait pas bien, mais c’était juste un manque d’informations, heureusement, elle a réussi à tout clarifier.

Lire aussi: A 61 ans, Maribel Guardia détruit Ninel Conde sur Instagram