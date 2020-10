Philip Rivers est connu pour avoir beaucoup parlé quand il est sur le terrain, et c’était en plein écran lorsque les Colts d’Indianapolis ont affronté les Bears de Chicago dimanche. Pendant le match, Rivers essayait de faire sauter la défense des Bears, mais ils ne bougeaient pas. Alors que le quart-arrière des Colts appelait un temps mort, il a décidé de viser le secondeur des Bears Roquan Smith.

«Il a tourné le coin sur vous», a déclaré Rivers à Smith qui parlait du demi offensif des Colts Nyheim Hines, qui avait couru 12 verges un jeu avant. En plus de remporter la bataille de trash-talk avec Smith, les Colts ont remporté une victoire de 19-11 contre les Bears, qui étaient invaincus à l’entrée du match. Après le match, Rivers a expliqué comment l’attaque avait fait juste assez pour remporter sa troisième victoire de l’année.

“D joue incroyable”, a déclaré Rivers lors d’une conférence téléphonique Zoom telle que rapportée par Fox 59. “Cela donne un peu de peut-être quand nous entrerons dans ce quatrième quart de temps, nous n’allons pas commencer à dire: ‘Jetons-le cinq fois de suite. Il n’y avait aucune raison de faire cela avec la façon dont le jeu se déroulait. Encore une fois, nous en avons fait assez et avons fait ce que nous devions faire pour gagner, mais certainement certaines choses à nettoyer. ” Voici un aperçu de Rivers qui parle de la réaction des ours et des médias sociaux.

Une des NOMBREUSES raisons pour lesquelles j’aime Philip Rivers en tant que quarterback @colts !! Il est l’un des plus grands du smack talk !!! J’adore l’écouter au micro !!! https://t.co/5HVtIfs6aI – Deidre (@dabutkus) 5 octobre 2020

5 bonnes choses pour les ours 1. Julian Blackmon. Star absolue en devenir.

2. DeForest Buckner.

3. Justin Houston

4. La défense contre la course. Avoir une de ces aides. Salut les Texans.

5. Philip Rivers s’arrête littéralement au milieu d’une cadence pour claquer Roquan Smith – Booart (3-1) 👑👑👑 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 🇪🇺 #NoPasaran (@stvstheworld) 5 octobre 2020

Oh regardez, c’est le QB le plus surfait et le moins performant de notre génération qui parle à l’un des joueurs défensifs les plus prometteurs de la NFL! – Daniel Florey (@florey_daniel) 5 octobre 2020

Idk ce que cet homme offre plus: des enfants ou des insultes 😂😂😂 – Vincent Perricone (@ VPerricone92) 4 octobre 2020

Un de mes QB préférés de tous les temps. Je veux tellement qu’il ait une bague. – Mike Saie 🇱🇧🇺🇸 (@Saie_What) 4 octobre 2020

Les ours auraient dû le signer! – Diego T (@ diegotorres1006) 5 octobre 2020

