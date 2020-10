Le quart-arrière des Steelers de Pittsburgh, Mason Rudolph, était auparavant lié à la star du baccalauréat, Hannah Ann Sluss. Maintenant, il semble qu’il soit dans une nouvelle relation. TMZ rapporte que Rudolph sort avec la star canadienne du tennis, Genie Bouchard.

Le point de vente s’est entretenu récemment avec une source proche du couple et a appris qu’ils devenaient «assez sérieux». Les spéculations sur la romance naissante se sont poursuivies récemment lorsque Bouchard a publié une photo à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Elle a tenu un expresso martini dans un restaurant chic et a écrit “pitt stop” dans la légende. Selon TMZ, Rudolph “a aimé” le message sur Instagram.

Alors que des sources confirment la relation, le joueur de la NFL et la star du tennis ne l’ont pas encore fait. Des photos des uns des autres n’ont pas fait surface sur leurs profils respectifs. Bouchard s’est montrée devant un champ de citrouilles et un court de tennis tandis que Rudolph a posté une photo de lui avec son père.

Bouchard a fait tourner les têtes en mars lorsqu’elle a tweeté sur le fait que la quarantaine était meilleure si elle avait un petit ami. Ce commentaire a conduit un fan, le comédien Bob Menery, à commenter sur les réseaux sociaux comment il «l’aime» avant FaceTiming avec la star du tennis. Il a demandé à Bouchard de “Netflix et de se détendre” avec lui, et elle a accepté, par Larry Brown Sports. Cependant, le couple a participé à certaines négociations.

Menery a offert 500 $ à Bouchard pour aller à un rendez-vous avec lui, mais elle a dit que ce n’était pas suffisant et que 3 000 $ nourriraient le personnel d’un hôpital. Le comédien a répondu en disant qu’il dépenserait 1000 $ de plus si elle commandait de la nourriture avec un accent britannique. Le couple aurait réglé 1 600 $ pour une date FaceTime ou 4 000 $ pour une réunion en personne.

“Pourquoi me fais-tu ça, Bob?” Bouchard aurait demandé. “Vous me culpabilisez … alors je sens que je dois dire oui parce que c’est pour la charité, mais je suis aussi très mal à l’aise avec ça. Je vais dire oui mais je n’ai aucune compétence pour imiter les accents.” On ne sait pas si Bouchard et Menery sont jamais allés à la date, mais le comédien a fait connaître sa présence sur la page de Rudolph. Il a commenté la photo de Rudolph et de son père, en écrivant “Vous fils de !!!! Lol.”

Alors que Rudolph a commencé huit matchs au cours de la saison 2019, il n’a pas eu à diriger l’offensive au début de la saison 2020. Le quart Ben Roethlisberger est de retour en pleine santé et joue à nouveau très bien. Les Steelers ont une fiche de 5-0 pour la première fois depuis 1978, ce n’est que la deuxième fois dans l’histoire de la franchise.