Le célèbre domaine “Neverland” de Michael Jackson vient d’être vendu pour 22 millions de dollars. Le grand ranch, situé dans l’enclave viticole du comté de Santa Barbara de Los Olivos, a été acheté par le milliardaire Ron Burkle selon le Wall Street Journal. Burkle était un associé de la pop star décédée et il est le co-fondateur de la société d’investissement Yucaipa Companies.

La maison est hors du marché depuis plusieurs années, mais en 2015, son prix était de 100 millions de dollars. Après avoir subi plusieurs baisses de prix, il a été ramené à 31 millions de dollars en 2019, puis vendu cette année pour 22 millions de dollars. Jackson a initialement acheté le domaine pour 19,5 millions en 1987. Le domaine était copropriété avec un fonds géré par Colony Capital, qui est une fiducie de placement immobilier. Après que la légende de la musique ait traversé des difficultés financières, Jackson a fait défaut sur un prêt soutenu par le ranch et, par conséquent, Colony l’a acheté en 2008.

Un porte-parole de Burkle a déclaré que son achat était une «opportunité de banque foncière», notant qu’il possède environ 1 000 acres à Oak Glen, en Californie. Il a également dit être intéressé par l’achat de la propriété qui se trouve à côté de “Neverland” appelé Zaca Lake. Bien qu’il n’ait pas encore acheté cette zone, il a vu la propriété de Jackson et a appelé le fondateur de Colony Capital, Tom Barrack, et a demandé qu’il la vende car elle n’était pas cotée publiquement à l’époque.

Burkle était un conseiller du chanteur légendaire impliquant quelques affaires commerciales au milieu des années 2000. En raison du style de vie somptueux de Jackson, il a rencontré plusieurs problèmes financiers et Burkle a aidé à guider Jackson à travers cela. Bien qu’il puisse s’agir d’un achat somptueux de la part de Burkle, ce n’est pas son premier grand achat résidentiel. Il possède plusieurs maisons célèbres, dont la maison d’Ennis House de 18 millions de dollars conçue par Frank Lloyd Wright à Los Angeles. Il possède également une maison John Loutner à Palm Springs, qui a été construite en 1970 pour Bob et Dolores Hope.

Quant à “Neverland”, la propriété est devenue célèbre après que Jackson ait installé des caractéristiques uniques dans la région, y compris des manèges, lui donnant une sensation de parc à thème enfantin. La maison se trouve sur 2700 acres et comprend 22 structures différentes. En plus de l’espace résidentiel principal, il y a plusieurs maisons d’hôtes, une piscine, un terrain de basket, un court de tennis et une salle de cinéma de 50 places. Les manèges ont tous été supprimés après sa mort tragique en 2009 et le domaine a été rebaptisé Sycamore Valley Ranch.