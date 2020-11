U

Le rappeur Benny the Butcher a été abattu lors d’une tentative de vol à l’extérieur d’un magasin de Houston, selon les autorités.

La porte-parole de la police de Houston, Jodi Silva, a déclaré que l’artiste de 35 ans, de son vrai nom Jeremie Pennick, avait été touché à la jambe vers 16 heures samedi dans le parking d’un Walmart au sud-ouest de la ville.

Alors que Pennick sortait de sa Rolls Royce, elle a déclaré que cinq personnes portant des masques se sont approchées de lui et de deux autres qui étaient avec lui, exigeant leurs chaînes.

Le trio a commencé à enlever leurs bijoux mais n’allait pas assez vite pour l’un des suspects, qui a tiré sur le rappeur, a ajouté Mme Silva.

Elle a déclaré que les suspects avaient fui les lieux et que Pennick avait été emmenée à l’hôpital. Il aurait été dans un état stable et devrait survivre. Les personnes non identifiées qui l’accompagnaient lors de la fusillade n’ont pas été blessées.

Mme Silva a déclaré que les suspects étaient en fuite et qu’une enquête était en cours. Une description des suspects n’a pas été immédiatement publiée, mais les enquêteurs ont déclaré qu’ils avaient été vus dans une Chevy Malibu.

Un représentant de Pennick n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Le rappeur de Buffalo, New York fait partie du groupe hip-hop Griselda et a sorti le mois dernier son deuxième album studio, “Burden of Proof”. Il a également récemment signé un accord de gestion avec Roc Nation, une agence de divertissement fondée par le rappeur et entrepreneur superstar Jay-Z, selon Spotify.

Pennick est au moins le troisième rappeur en moins d’une semaine à être victime de violence armée au Texas.

Quelques heures avant l’incident impliquant Pennick, un autre artiste hip-hop, Boosie Badazz, de son vrai nom Torrence Hatch, a également reçu une balle dans la jambe. Cela s’est produit juste un jour après que Hatch ait assisté à une veillée pour le rappeur assassiné de Dallas, Mo3, qui a été tué par balle mercredi dernier lors d’une attaque de jour sur une autoroute dans sa ville natale.

Le natif de Baton Rouge, en Louisiane, âgé de 38 ans, a déclaré dimanche à ses fans dans un message Facebook qu’il allait bien.

La police n’a pas annoncé si des arrestations avaient été effectuées dans les deux cas. WFAA-TV rapporte que les autorités ont déclaré qu’il n’y avait aucune preuve indiquant que la fusillade de samedi était liée à la mort de Noble