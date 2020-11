Détails exclusifs

Lil Yase – un rappeur prometteur de la Bay Area – a été abattu ce week-end dans ce qui équivaut à un meurtre mystérieux sans explication jusqu’à présent … TMZ a appris.

Des sources proches de Yase nous disent … il a en effet été abattu tôt samedi matin – et son corps a été découvert quelque part dans la partie sud de la baie Est … qui est à des kilomètres de l’endroit où il a été vu pour la dernière fois.

Nos sources nous disent que Yase traînait avec son équipe tard vendredi soir dans un studio d’enregistrement du comté de Marin – légèrement au nord de San Francisco – et est parti seul à un moment donné vers 11h30 ou minuit, disant à ses copains qu’il “ Je reviens tout de suite.

On ne nous dit pas plus d’une heure et demie plus tard, on a appris que Yase avait été abattu quelque part dans East Bay – qui est sacrément à une heure de route d’autoroute, selon la partie de la ville où vous vous dirigez. Là.

On nous dit que les gens dans le cercle intime de Yase sont stupéfaits – car il n’avait aucun ennemi connu et n’avait rien fait qu’ils peuvent voir conduisant à quelque chose comme ça. Nos sources disent que Yase a peut-être joué dur dans sa musique, mais en réalité … tout ce dont il parlait était le rap, la promotion de son label (Highway 420 Productions) et ses camarades de label, et les jeux. Ça y est … il n’a eu de bœuf avec personne nulle part, nous dit-on.

Il venait de publier une photo de lui-même vendredi, montrant ses festivités de Thanksgiving … avec une légende qui disait: “Si mon n **** trippin den I’m trippin c’est avec UNK😤😈 # HappyThanksGivin🦃” C’est son dernier message sur IG – et a depuis reçu des tonnes d’hommages de la part d’autres artistes de la région de la baie et au-delà dans les commentaires.

Yase a commencé à sortir de la musique dès l’âge de 18 ans, mais a vraiment fait irruption sur la scène avec son single “Get It In” en 2015 – dont il a continué à créer un remix qui a attiré encore plus l’attention nationale l’année suivante.

Il a sorti une série de succès qui ont accumulé des centaines de milliers de vues sur YouTube au fil des ans – y compris des chansons comme “No Diss”, “Demon”, “What You Mean”, “Yeah Yeah”, “Furl”, “Bum B ****, “Mad”, “Workin” et bien d’autres.

Yase a collaboré avec des artistes tels que Yalla, AB Milli, Cash Kidd, G-Val, That Boy Tyson, Stunna June, IamSu !, Shoreline Mafia et plusieurs autres musiciens, locaux ou non.

Nous avons contacté le comté d’Alameda pour confirmer que le corps de Yase est en leur possession, et si des suspects ont été appréhendés – jusqu’à présent … aucun mot en retour.

Lil Yase – originaire de Sunnydale – n’avait que 25 ans. DÉCHIRURE