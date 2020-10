L’apparente approbation du rappeur Lil Wayne au président Donald Trump avant les élections du 3 novembre suscite de vives réactions et beaucoup de confusion de la part des médias sociaux. Le rappeur a exprimé son soutien au président dans un article sur les médias sociaux jeudi, partageant une photo de lui-même et de Trump après avoir eu une «grande réunion».

Dans son message, qui a été partagé sur Twitter, Lil Wayne (de son vrai nom Dwayne Michael Carter Jr.), a félicité Trump pour «ce qu’il a fait jusqu’à présent avec la réforme pénale». Il a également salué le plan Platine du président, révélé plus tôt ce mois-ci, qui, selon lui, “va donner à la communauté une réelle appropriation”. Lil Wayne a déclaré que lors de leur réunion, Trump “a écouté ce que nous avions à dire aujourd’hui et a assuré qu’il le ferait et qu’il pouvait le faire”.

Je viens de passer une excellente réunion avec @realdonaldtrump @potus en plus de ce qu’il a fait jusqu’à présent avec la réforme pénale, le plan platine va donner à la communauté une réelle appropriation. Il a écouté ce que nous avions à dire aujourd’hui et a assuré qu’il le ferait et qu’il pouvait le faire. 🤙🏾 pic.twitter.com/Q9c5k1yMWf – Lil Wayne WEEZY F (@LilTunechi) 29 octobre 2020

Selon CNN, le Plan Platine a été dévoilé par le président lors d’un événement à Atlanta début octobre. Destiné aux électeurs noirs, le plan comprend un certain nombre de «piliers» tels que la construction de quartiers avec les «normes de police les plus élevées», l’élargissement du choix d’écoles, l’augmentation de la propriété de logements chez les Noirs et la création d’un «projet national de clémence pour corriger les poursuites injustifiées et gracier les individus. qui ont réformé leur (vie). ” La proposition appelle également à la poursuite du Ku Klux Klan et d’Antifa en tant qu’organisations terroristes et à faire du Juneteenth une fête fédérale.

Alors que le message du rappeur a été retweeté par le président et que le correspondant de Yahoo News à la Maison Blanche, Hunter Walker, a rapporté que la campagne du président avait “foudroyé” un message texte sur la réunion aux partisans noirs, les médias sociaux ont éclaté en discussion. Alors que certains ont exprimé leur indignation face à l’approbation du rappeur, beaucoup d’autres ont simplement exprimé leur confusion quant à son soutien. Faites défiler vers le bas pour voir ce que disent les médias sociaux.

C’était la toute dernière chose que je m’attendais à voir aujourd’hui – KingWeirdGlitch (@ D1Z3ND) 29 octobre 2020

Je vois que vous suivez le train Cube Controversy! 😏 Tellement décevant. Pourquoi ne pas simplement recommencer à FAIRE de la bonne musique? Au lieu de se plier à un gars qui n’a aucune intention de faire toute sorte de réforme, en particulier pour les noirs! Mais nous attendrons ce “assuré qu’il le fera”! – BajanGirlXx (@bajan_xx) 30 octobre 2020

Selon ABC News, Lil Wayne a dénoncé le président dans un certain nombre de ses chansons, rappant, «gagnez de l’argent comme Donald Trump», dans «Racks on Racks». En 2016, cependant, il avait exprimé son soutien à la candidate démocrate à la présidentielle Hillary Clinton. Malgré son tweet de jeudi, le rappeur n’a pas indiqué s’il prévoyait de voter pour Trump lors des prochaines élections.

Je n’avais pas Lil Wayne comme partisan de l’atout sur ma carte de bingo – Karl From Online (Karl Mode) (@ HammerFist3) 30 octobre 2020

Lil Wayne endossant Trump est tellement drôle et par drôle, je veux dire un signe avant-coureur de la réalité dystopique dans laquelle nous vivons – rayna (@comingsoontoVHS) 30 octobre 2020

Lil Wayne n’est que le dernier rappeur à montrer son soutien au président. Son soutien à Trump jeudi faisait suite à des approbations similaires faites par Ice Cube et Lil Pump.

je viens de détruire tous mes CD C’est juste une plaisanterie Je n’en ai jamais eu Qui êtes vous? – Abbott et Costello rencontrent Mikey Claims Biden 2020 🌊 (@Mikey_Claims) 30 octobre 2020

Lil Wayne ne trompe personne …

Malheureusement, tout tourne autour de ces benjamins. 💵 – Angela Belcamino (@AngelaBelcamino) 30 octobre 2020

Début octobre, il a été révélé qu’il collaborait avec l’administration Trump sur ce qu’il a dit être un plan pour aider les Noirs américains. Son «Contrat avec l’Amérique noire» appelle les législateurs à faire des promesses concrètes et fondées sur des politiques aux Noirs américains pour mettre fin au racisme systémique. Katrina Pierson, conseillère principale de Trump, a indiqué dans un tweet qu’Ice Cube avait collaboré avec l’administration présidentielle sur un plan visant à résoudre les problèmes financiers de la communauté noire.

Lil Wayne a dit que le racisme n’était pas réel. Kanye a dit que l’esclavage était un choix. Lil Pump ne sait pas lire. Sommes-nous vraiment surpris par leur approbation de McDonald Trump? – Ríck SânChež (@ DerrickAustin92) 30 octobre 2020

Bruh @LilTunechi @kanyewest @ 50cent soutenant @realDonaldTrump est-ce que ça va vraiment influencer quelqu’un? Ces mecs ont fait de la bonne musique dans le passé, c’est à peu près tout, lol🤣🤷‍♂️ https://t.co/yZ8Uwpbi5T – magnutty (@NuttyMaggs) 30 octobre 2020

Ces révélations ont conduit à un afflux de réactions négatives, et le rappeur a défendu sa décision, tout en semblant également tenter de se distancier du président, lors d’une récente interview avec l’animateur de Fox News dimanche, Chris Wallace. Selon USA Today, le rappeur a déclaré à Wallace qu’il “ne jouait plus à ces jeux politiques. Je vais à qui est au pouvoir et je vais leur parler de nos problèmes”.

