Le rappeur américain Lil Wayne a plaidé ce vendredi devant un tribunal fédéral de Miami coupable de possession illégale d’une arme chargée après avoir été découvert avec un pistolet lors d’une perquisition que les autorités ont faite du jet privé dans lequel il s’est envolé vers cette ville du sud de la Floride. en décembre de l’année dernière.

Lors d’une audience virtuelle devant la juge fédérale Kathleen Williams, le rappeur de 38 ans a plaidé coupable d’avoir porté une arme chargée alors qu’il avait un dossier de possession d’armes à feu pour une affaire à New York et pour laquelle il lui est interdit de porter ou d’utiliser. armes et munitions.

Le rappeur a fait l’objet d’une perquisition en décembre de l’année dernière à son arrivée à l’aéroport exécutif de Miami-Opa Locka, en provenance de Californie, et a confirmé aux autorités qu’il était le propriétaire d’un pistolet plaqué or retrouvé dans une valise. , dans une revue qui a également saisi de la marijuana, de l’héroïne et de l’ecstasy, entre autres stupéfiants.

Près de 26 000 $ en espèces ont également été trouvés.

Selon le rapport de police, lors de cet interrogatoire avec des policiers du comté de Miami-Dade et le FBI, Wayne a souligné que l’arme lui avait été offerte en cadeau pour la fête des pères.

Malgré la découverte de stupéfiants, le rappeur n’a pas été inculpé dans le cadre de cette affaire.

Au cours de l’audience, Wayne, né à la Nouvelle-Orléans, a rappelé ses origines et des faits connexes de son histoire personnelle, comme le fait qu’il n’avait pas terminé ses études secondaires, et a également noté qu’il prenait des médicaments pour contrôler son épilepsie.

Wayne, de son vrai nom Dwayne Michael Carter Jr., encourt une peine maximale de 10 ans de prison, bien qu’après le plaidoyer de culpabilité, le bureau du procureur devrait proposer une peine moins sévère.

L’audience de détermination de la peine aura lieu le 28 janvier.