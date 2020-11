Le rappeur américain Lil Yase est décédé samedi dernier, après avoir été abattu près d’une gare de l’est de la ville de Dublin (Californie), a confirmé la police locale.

Les agents ont répondu aux rapports d’un homme qui a été admis dans un hôpital de Pleasanton avec de multiples blessures par balle et plus tard identifié comme Alexander Mark Antonyyo Jr.L’artiste de 26 ans a été transféré dans un autre établissement médical de Castro Valley, où décédé des suites de ses blessures.

Selon certaines sources de TMZ, l’événement a eu lieu après que Yase ait quitté un studio d’enregistrement au nord de San Francisco, à près d’une heure d’autoroute du lieu de la fusillade. De plus, ils ont souligné que le chanteur n’avait pas d’ennemis connus et n’avait rien fait qui puisse déclencher l’incident.

Les autorités ont affirmé que pour le moment les causes de ce qui s’est passé sont inconnues, il n’y a pas de suspects et ont ajouté qu’elles enquêtaient toujours sur la mort du rappeur, connu pour des chansons comme “ Get It In ”, “ No Diss ”, “ Demon ”, “ Mad ” et «Workin», entre autres.