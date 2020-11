Exclusif

Rappeur Mo3 était désespéré de s’éloigner de ses assassins avant d’être abattu sur une autoroute de Dallas … une poursuite qui aurait commencé à la minute où il avait quitté la maison d’un ami.

Des sources proches de la situation disent à TMZ … le rappeur basé à Dallas a quitté la maison d’une compagne mercredi matin et a remarqué qu’il était surveillé. On ne sait pas qui était la personne qui le suivait, mais on nous dit qu’ils l’ont suivi dans leur véhicule de la maison à une station-service.

Nos sources disent que c’est à ce moment-là que Mo3 a su que quelque chose se passait et a sauté sur la I-35 pour tenter de perdre l’autre véhicule. On nous dit qu’il a essayé de contourner la circulation mais a fini par s’écraser sur le bord de la route.

C’est alors que Mo3 est sorti de sa voiture et a couru pour sauver sa vie, avant que l’homme de la détente ne le poursuive et ne lui tire une balle dans la nuque. Personne n’a été arrêté pour la fusillade mortelle et la police n’a pas encore identifié de suspect.

TMZ a cassé l’histoire … Mo3 était abattu et tué dans sa ville natale où un spectateur innocent a également été abattu et soigné pour des blessures ne mettant pas sa vie en danger. Mo3 est décédé dans un hôpital.

C’est intéressant … les fans établissent un lien étrange entre l’histoire de la mort de Mo3 et son clip vidéo “True Story” de 2017. Cela commence avec lui allongé sur la table d’une morgue et le coroner disant qu’elle soignait un “rappeur qui s’est fait tirer dessus dans sa propre ville”.