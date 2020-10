Rappeur de Kottonmouth Kings Chien Saint est mort … TMZ a appris.

Des sources policières nous disent … Saint – dont le vrai nom est Steven Thronson – a été retrouvé mort tôt mercredi matin dans la maison d’un ami à Victorville, en Californie. On nous dit que le copain de SD l’a trouvé en difficulté pour respirer dans l’une des chambres de la maison et a appelé le 911.

Nos sources disent qu’une fois que les autorités sont arrivées … Saint Dog a été déclaré mort sur les lieux. On nous dit qu’il n’y avait aucun signe évident de jeu déloyal – une cause de décès sera déterminée en attendant un rapport d’autopsie et de toxicologie.

Saint était l’un des membres fondateurs du groupe de hip-hop du sud de la Californie, qui a été formé à Orange County. Il était l’un des trois MC du trio, aux côtés de D-Loc et Johnny Richter. Comme l’indique le nom de leur groupe, les gars adoraient rapper sur l’herbe à tous les niveaux.

Il était seulement avec le groupe pour ses premières années – ayant joué sur 4 de leurs premiers projets, y compris … “Stoners Reeking Havoc”, “Royal Highness”, “Stash Box” et “Hidden Stash”. Après cela, il est allé en solo … mais reviendrait finalement pour collaborer avec KMK.

Il est surtout connu pour ses premiers succès comme “Suburban Life”, “Bump”, “Dog’s Life”, “Play On”, entre autres.

Exécutif de Suburban Noize Records Kevin Zinger nous dit … “Quiconque connaissait Steve a vu à quel point il avait un grand cœur. Certains de mes plus beaux souvenirs ont été de regarder Steve arrêter la musique au milieu d’un spectacle de Kottonmouth Kings pour amener un fan handicapé en fauteuil roulant sur scène afin qu’il pourrait avoir une meilleure vue du spectacle et même se joindre à chanter quelques chansons. C’était juste le genre de personne que Steve était et il a touché tant de gens d’une manière positive. “

Il ajoute: “Son héritage vivra dans sa musique et nos cœurs vont à son Son Max et à toute sa famille, amis et fans du monde entier.”

Il avait 44 ans.

DÉCHIRURE