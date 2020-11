La Fondation Raspberry Pi a annoncé le Raspberry Pi 400, un clavier compact avec un ordinateur ARM intégré. Branchez-le simplement sur un téléviseur ou un moniteur à l’aide de l’un de ses deux ports micro HDMI, insérez une carte microSD, connectez un cordon d’alimentation et souris, et vous disposez d’un ordinateur de base pour les tâches quotidiennes, le codage ou la lecture multimédia. Il est disponible à partir d’aujourd’hui comme une machine autonome pour 70 $ ou dans un ensemble comprenant une souris, une alimentation, une carte microSD, un câble HDMI et un guide du débutant pour 100 $.

L’espoir est que le facteur de forme du Pi 400, ainsi que ces éléments groupés en option, le rendent plus accessible et plus convivial. C’est important lorsque vous vendez un ordinateur abordable, et c’est particulièrement important lorsque vous vendez un appareil accessible pour aider les enfants à apprendre à coder. Cela ressemble plus à un morceau d’électronique grand public qu’à la base d’un projet de bricolage.

«Il peut s’asseoir sous votre sapin de Noël et… si vous ouvrez vos cadeaux à 9 heures, à 10 heures, vous pouvez être assis devant votre télévision avec un ordinateur», me dit le fondateur de Raspberry Pi, Eben Upton. une interview avant l’annonce.

Le facteur de forme du Raspberry Pi 400 rappelle immédiatement les premiers ordinateurs domestiques comme le BBC Micro ou le ZX Spectrum, et ce n’est pas un hasard. Bien que les petits ordinateurs de Raspberry Pi soient devenus un outil populaire pour les amateurs qui souhaitent tout faire, de la construction de récepteurs AirPlay bon marché à l’automatisation des maisons intelligentes, ils sont essentiellement conçus comme des ordinateurs accessibles pour aider les enfants à apprendre à coder.

«Le rêve toujours avec Raspberry Pi est d’inciter les gens à acheter un PC et de les inciter à devenir des programmeurs informatiques», dit Upton. «C’est ce qui m’est arrivé, j’ai été amené à acheter un BBC Micro, puis je suis soudainement devenu ingénieur logiciel.»

Mis à part son clavier et son facteur de forme, le Raspberry Pi 400 est un ordinateur très similaire au Raspberry Pi de l’année dernière 4. Il dispose d’un processeur ARM Cortex-A72 quadricœur à 1,8 GHz légèrement plus rapide, contre 1,5 GHz dans le Pi 4, 4 Go de RAM, Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.0 et Wi-Fi 802.11ac. Il existe une paire de ports micro HDMI qui peuvent chacun produire jusqu’à 4K / 60Hz, deux ports USB 3.0 et un seul port USB 2.0. L’alimentation est fournie via un port USB-C, il y a un emplacement pour carte microSD pour le stockage, et il y a un en-tête GPIO pour connecter une variété d’appareils plus de niche.

En haut de la machine, vous trouverez une sélection de ports USB, HDMI et Ethernet. Image: Raspberry Pi

La disposition du clavier du Raspberry Pi 400 sera familière à la plupart des utilisateurs d’ordinateurs portables. Image: Raspberry Pi

Bien que les composants internes soient similaires aux précédents appareils Raspberry Pi, l’apparence externe du Pi 400 est tout sauf. Selon la région dans laquelle vous l’achetez, l’ordinateur est intégré à un clavier à 78 ou 79 touches, qui a une conception similaire à la plupart des claviers d’ordinateurs portables compacts. Au lancement, il existe six configurations de clavier différentes – Royaume-Uni, États-Unis, allemand, français, italien et espagnol – et Upton me dit qu’il y a bientôt des variantes supplémentaires pour les marchés norvégien, suédois, danois, portugais et japonais.

Heureusement, ce n’est pas le premier clavier de Raspberry Pi – il en a sorti un standard sans ordinateur intégré l’année dernière. Je dis heureusement parce que beaucoup de ces ordinateurs personnels du début des années 80 avaient des claviers absolument horribles, et la production d’un clavier d’entraînement devrait aider Raspberry Pi à éviter tout accident grave. Upton me dit que l’approche de l’entreprise a été inspirée par la façon dont le fabricant de PC Acorn Computers a utilisé son clavier autonome comme base pour l’ordinateur Acorn Atom. En fait, Upton dit que des observateurs attentifs auraient vu des indices sur le développement du Pi 400 cachés à l’intérieur de son clavier autonome, qui contient une quantité légèrement inutile d’espace vide à l’intérieur où se trouvent maintenant les entrailles de l’ordinateur du Pi 400.

Un kit de 100 $ comprend l’ordinateur lui-même, ainsi que des accessoires tels qu’une souris, un câble HDMI et un guide du débutant. Image: Raspberry Pi

Ce ne sont pas seulement les enfants qui apprennent à coder à qui l’entreprise veut vendre des Pi 400. «Qui est censé aider? Il est censé aider quiconque a besoin d’un ordinateur », dit Upton. Fait intéressant, cela inclut également les entreprises, Upton me disant que la société voit le Raspberry Pi 400 utilisé comme des ordinateurs de bureau d’entreprise ou pour des agents de centre d’appels. Fait intéressant, c’est l’une des raisons pour lesquelles le Raspberry Pi 4 et le Pi 400 ont deux sorties HDMI, car deux moniteurs sont la valeur par défaut pour de nombreux utilisateurs professionnels.

Cela dit, Upton admet que la palette de couleurs rose et blanc du Pi 400 ne conviendra pas à toutes les entreprises. «Nous allons devoir le faire en gris et noir et cela va nous briser le cœur», plaisante-t-il, «nous fabriquons nos produits en rose et blanc et nous pensons que c’est la bonne couleur, puis nous sommes traînés à coups de pied et à hurler. au gris et au noir. »

Il a peut-être semblé irréaliste il y a quelques années de rêver d’un bureau rempli d’ordinateurs ARM alors que les processeurs étaient largement considérés comme trop faibles en consommation pour tout autre chose que les téléphones et les tablettes, mais dans un an où Apple commence à changer d’ordinateurs Mac à l’architecture, cet avenir n’a pas l’air si absurde.

Le Pi 400 est destiné aux enfants, aux adultes et même aux entreprises

Upton appelle le prochain changement d’Apple une «validation» du statut d’ARM en tant que véritable architecture de PC, et il dit que c’est la preuve que les PC ne sont plus synonymes de processeurs x86. À plus long terme, il dit que le changement devrait inciter davantage de développeurs à créer ou à optimiser leur logiciel pour mieux fonctionner sur ARM, et que tout ce qui se passe sur macOS est susceptible de profiter à l’écosystème open source et éventuellement au Raspberry Pi.

À moins que vous ne soyez prêt à faire quelques ajustements sérieux, le Raspberry Pi 400 sera toujours un PC Linux. C’est parfait si vous cherchez à apprendre à coder, mais cela restera un obstacle malheureux pour de nombreux propriétaires de Windows et de Mac qui recherchent une machine simple pour les tâches informatiques quotidiennes. Pour d’autres, les types de tâches de navigation Web, de réponse aux e-mails et de productivité que le Pi 400 est suffisamment puissant pour effectuer peuvent déjà être très bien servis par un smartphone.

Mais avec un prix de départ de 70 $, le Raspberry Pi 400 est beaucoup moins cher que même les combinés les plus économiques, et il est livré avec un clavier assez grand pour écrire correctement. Pour beaucoup de gens, et les étudiants en particulier, cela pourrait être exactement ce dont ils ont besoin dans une année où beaucoup de gens travaillent encore à domicile et ont besoin d’un ordinateur.

Le Raspberry Pi 400 est disponible à partir d’aujourd’hui. Le kit de 100 $ est maintenant disponible au Royaume-Uni, aux États-Unis et en France, avec une disponibilité en Italie, en Allemagne et en Espagne la semaine prochaine. Pendant ce temps, la version autonome à 70 $ est maintenant disponible au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France et en Allemagne, et arrive en Italie et en Espagne la semaine prochaine. Les sorties en Inde, en Australie et en Nouvelle-Zélande suivront d’ici la fin de l’année.