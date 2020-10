Ce n’est peut-être pas la très convoitée figurine d’action Boba Fett tirant une fusée, ni offrir autant de possibilités de jeu que le Faucon Millenium LEGO Star Wars UCS à 800 $.

Mais si vous êtes un fan de The Mandalorian, dont la deuxième saison commence vendredi, Razor Crest à 350 $ de Hasbro pourrait bien être le plus grand jouet Star Wars depuis très longtemps. À 30 pouces de long, 20 pouces de large et 10,5 pouces de hauteur, il est assez grand pour reconstituer tout un tas de scènes emblématiques de l’émission Disney + à l’intérieur de son cockpit et de sa soute – en utilisant des figurines standard de 3,75 pouces – et le navire entier est cale – plein de détails.

Vous trouverez un casier d’armes rempli, une chambre de congélation en carbonite et la cachette de Baby Yoda à l’intérieur, ainsi que dix-sept panneaux différents que vous pouvez retirer pour voir à l’intérieur du navire, montrer les dégâts ou faire semblant qu’une bande de Jawas l’a dépouillé pour des pièces. – sans compter les moteurs, les canons principaux et le train d’atterrissage, qui se détachent également tous.

Il y a aussi une capsule d’évacuation amovible assez grande pour contenir Mando, un canon arrière caché et deux rampes de chargement pliables. Vous n’aurez pas non plus besoin de trouver votre propre équipage: le mandalorien est livré avec ses armes de signature, un ensemble complet d’armure Beskar et une cape en tissu, et il semble que l’enfant aura une couverture, un bol de bouillon d’os et un entièrement chromé -sout hoverpram.

Vue Grille

Bien sûr, cela coûte 350 $, vous devrez prétendre que vous «crowdfunding» le produit pour en acheter un, et il est possible qu’il ne soit pas aussi beau que le modèle sur ces photos – Hasbro met en garde que vous cherchez à un «modèle de peinture» et que le «produit peut varier dans la production finale». La société ne prévoit pas non plus de l’expédier avant l’automne 2021, vous avez donc une année entière à attendre.

Mais bon, c’est seulement un peu plus du double du prix d’une manette de jeu Xbox sur le thème mandalorien par ailleurs standard. Vous avez jusqu’à 23 h 59 HE le 9 novembre pour parcourir la gigantesque galerie d’images ci-dessus, la vidéo ci-dessous et la page produit avant de vous décider.