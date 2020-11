D’autres nouvelles dans les coulisses de la renaissance de Dexter ont fait surface, et ce sont des nouvelles plus prometteuses pour les fans de la série à succès Showtime. Selon The Hollywood Reporter, le réalisateur Marcus Siega a embarqué dans la série en tant que producteur exécutif et dirigera six des 10 épisodes prévus. Siega est bien connu de ceux qui connaissent le générique de Dexter, car il a réalisé neuf épisodes de la série originale de la série.

Ces neuf épisodes sont tombés dans certaines des saisons les plus acclamées du drame en série. Ses crédits sont apparus tout au long des saisons 2, 3 et 4. Il a notamment réalisé la première de la saison 4, “Living the Dream”, qui a vu le début du Trinity Killer Arthur Mitchell (John Lithgow).

Siega a également travaillé sur d’innombrables autres séries bien connues, telles que You, Batwoman, The following, Blindspot, The Vampire Diaries, True Blood et God Friended Me. Ses derniers crédits de réalisateur viennent du drame HBO Max de Kaley Cuoco, The Flight Attendant.

De plus, cette mise à jour de Hollywood Reporter était une nouvelle ligne de connexion pour l’émission. Cela confirme que Dexter Morgan (Michael C. Hall) ne sera pas à Miami, où le spectacle original se déroulait principalement. Il vit également sous un nom d’emprunt, ce qui signifie que Dexter est toujours porté disparu (ou décédé) aux yeux de ses amis et de sa famille.

On ne sait pas grand-chose de la série dans son ensemble. Hall revient en tant que Dexter, mais aucun autre membre de la distribution n’a été nommé. Le showrunner sera Clyde Phillips, qui a été le showrunner de la série originale pour les saisons 1-4. Le spectacle se sentira autonome, mais il maintiendra la continuité du spectacle original.

“Dexter est une série si spéciale, à la fois pour ses millions de fans et pour Showtime, car cette émission révolutionnaire a contribué à mettre notre réseau sur la carte il y a de nombreuses années”, a déclaré Gary Levine, président de Showtime, dans un communiqué. “Nous ne reviendrions sur ce personnage unique que si nous pouvions trouver une interprétation créative qui soit vraiment digne de la brillante série originale. Eh bien, je suis heureux d’annoncer que Clyde Phillips et Michael C. Hall l’ont trouvé, et nous ne pouvons pas attendez de le tourner et de le montrer au monde! “