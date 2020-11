ré

Le réalisateur Tristram Shapeero s’est présenté pour s’excuser d’avoir critiqué le «petit appartement» de la star d’Euphoria, Lukas Gage, alors qu’il était réactivé lors d’une audition virtuelle.

L’acteur américain, 25 ans, a partagé une vidéo de leur échange sur les réseaux sociaux vendredi dernier, dans laquelle le réalisateur alors anonyme peut être entendu commenter les antécédents de Gage’s Zoom.

Pensant que sa voix est sourde, M. Shapeero déclare: «Ces pauvres gens vivent dans ces petits appartements. Comme si je regardais ses antécédents, vous savez, et il a sa télé.

Gage, souriant, répond: «Je sais que c’est un appartement de merde. C’est pourquoi donnez-moi ce travail pour que je puisse en trouver un meilleur.

M. Shapeero, un réalisateur de télévision britannique qui a travaillé sur des émissions comme The Unbreakable Kimmy Schmidt et Brooklyn Nine-Nine, s’est maintenant manifesté pour offrir «des excuses sincères et sans fard».

En écrivant pour Deadline, il a confirmé que les rapports l’identifiant comme le réalisateur en question étaient corrects, avant de féliciter Gage pour sa réponse «d’esprit vif».

Il a déclaré: «Cette audition Zoom a eu lieu en août, après quatre mois de verrouillage. Un certain nombre de mes collègues ont également participé aux auditions qui se sont déroulées sur plusieurs jours.

«C’était émouvant de voir des acteurs travailler si dur pour gagner les quelques pièces disponibles et nous avons été profondément émus par la passion de ces jeunes dans des circonstances extraordinaires.

«J’utilisais le mot« pauvre »dans le sens de la sympathie méritante, par opposition à tout jugement économique.

«Mes paroles étaient prononcées à partir d’un véritable lieu d’appréciation de ce que les acteurs devaient endurer, coincés dans des espaces confinés, se trouvant en eux-mêmes pour donner une performance gagnante dans ces conditions.

«Comme je l’ai dit sur la vidéo, je suis mortifié de ce qui s’est passé. Bien que je ne puisse pas remettre le dentifrice proverbial dans le tube, je passe de cet incident à un homme plus empathique; un réalisateur plus concentré et je promets, un partenaire encore meilleur pour les acteurs du processus d’audition à la coupe finale.

Après que la vidéo soit devenue virale, Gage a reçu des messages de soutien du réalisateur Judd Apatow, de l’acteur Kevin McHale et de l’actrice January Jones.

McHale a écrit sur Twitter: «Merci @lukasgage d’avoir publié ceci. Les acteurs doivent sortir sur la planche et être ouverts et vulnérables lors d’une audition et trop souvent les gens de l’autre côté n’ont aucune considération pour ce que cela prend et à quel point c’est personnel. F *** ’em. (aussi cette pièce est belle et tu as bien géré ça) »