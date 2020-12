La PS5 pourrait être disponible pour les joueurs ce week-end. Selon un rapport de Spiel Times, les magasins Target à travers le pays ont commencé à recevoir 10 à 15 unités de la console. D’autres magasins devraient avoir de nouvelles unités d’ici dimanche.

Les joueurs qui veulent une nouvelle PS5 ne pourront pas l’acheter à l’intérieur du magasin. Target vend la console en ligne uniquement. Une fois la console achetée, elle peut être expédiée à votre domicile ou récupérée au magasin. Le Spiel Times rapporte que les magasins Target se réapprovisionnent généralement entre 3 h et 7 h HE. Target n’a pas officiellement fait d’annonce concernant les réassorts PS5.

Le 19 novembre était la date de sortie mondiale de la PS5 et les joueurs ont eu des difficultés à acquérir la console. La PS5 a reçu des critiques favorables en raison de son apparence et de sa capacité à jouer à presque tous les jeux PS4.

«La PS5 est un véritable bond en avant pour les jeux sur console, offrant de superbes performances 4K, des temps de chargement incroyablement rapides et une manette vraiment révolutionnaire qui rend les jeux plus immersifs et tactiles que jamais», a écrit Michael Andronico de Tom’s Guide. “Il joue à presque tous les jeux PS4 et, dans de nombreux cas, leur permet de fonctionner et de se charger mieux que jamais.” Lorsque la PS5 a été lancée, certains des jeux inclus étaient Spider-Man de Marvel: Miles Morales, Assassins Creed: Valhalla et Borderlands 3. Dans une interview avec GQ, Jim Ryan, le président et PDG de Sony Interactive Entertainment a parlé du moment où il savait que la PS5 allait arriver.

«Il y a environ cinq ans», dit-il. “Ces choses sont longues dans leur gestation. Le plus important est la technologie des puces et essayer de trouver le bon moment pour verrouiller cela. Il y a toujours une tension entre pouvoir capter la dernière vague de technologie de puces et s’accorder suffisamment de temps. pour le produire, le transformer en silicium puis en console de jeux. “

Ryan a également parlé de la durée de vie de la PS5. “Puisque nous voulons vraiment parler au monde de la PS5, cela me rend vraiment optimiste quant à l’avenir qui nous attend au cours des cinq, six, sept prochaines années et après, qui sait?” A déclaré Ryan. “Je pense que le cloud deviendra probablement plus important au cours des prochaines années, même s’il existe encore des défis technologiques et de modèle commercial.”