L’homme qui a utilisé une boîte de Twisted Tea comme arme dans une vidéo virale récente a partagé sa version de l’histoire cette semaine, et les médias sociaux sont toujours sous le choc. Barry Allen – alias “Mr. Tea-KO” – est apparu mercredi sur le podcast vidéo Mark One Sports, expliquant comment il a fini par casser une canette sur le visage d’un homme raciste lors de leur confrontation. Les commentateurs n’ont cessé de bavarder sur le commentaire depuis.

Allen a publiquement admis qu’il était celui qui avait commencé une bagarre avec une canette de thé Twisted dans l’une des vidéos virales les plus regardées de ces dernières semaines. Il a expliqué ce qui s’était passé avant le début de la vidéo d’une minute et 40 secondes, en disant: “Dès que je suis entré, il se tenait avec ses amis, je supposais, et appelais les employés, deux Noirs, n-s. Je ‘ M comme, très bien. Espérons juste qu’il part le temps que je monte là-haut … Alors, je l’ai ignoré. Et il est toujours là, toujours en train de dire le mot comme s’il était juste un noir normal s’amusant avec tous ses copains , juste effrayant. Et vous pouviez dire à leurs visages qu’ils ne le ressentaient pas vraiment, mais ils ne peuvent rien dire parce que cela mettra leur travail en jeu. “

“Moi, je n’ai pas ressenti ça,” continua Allen. «Je suis comme ‘allez, mon frère, arrête de dire le mot. Pourquoi cries-tu’ n-, frère? ‘ Il a dit: “Mec, je dis n – quand je veux. Laisse-moi tranquille”, et est revenu à peu près à sa conversation. Je suis comme “vas-y, arrête de dire le putain de mot. moi maintenant. ‘”

“C’est à ce moment-là que je le ramasse et qu’il va le donner un coup de pied. Il ne m’a vraiment pas donné de coups de pied, mais j’ai senti le coup de pied venir. Alors j’ai juste réagi à ce moment-là”, a déclaré Allen calmement. Il a ensuite confirmé que la vidéo était devenue virale en un rien de temps. «J’ai appelé ma femme dès que je suis monté dans la voiture. Au moment où je suis monté dans la voiture et que j’ai commencé à bouger, à reculer et à prendre la route, je dis à ma femme: ‘J’ai frappé un gars au visage avec une canette.’ Elle dit: “Je sais. Je la regarde.” La dame avait 5 000 vues au moment où j’ai conduit deux pâtés de maisons à la maison. “

L’analyse au coup par coup d’Allen est maintenant devenue presque aussi importante sur les médias sociaux que le combat lui-même. Voici un aperçu de ce que les gens disent à propos d’Allen et de sa rencontre avec un voisin raciste.