Joker, le supervillain de Gotham Hors de l’imagination de Bill Finger, Bob Kane et Jerry Robinson pour le numéro d’avril 1940 de Batman, il est l’ennemi le plus emblématique et terrifiant de Batman. Parce que sa psychopathie, sa volonté sadique, son humeur simplement destructrice et son comportement imprévisible le rendent spécial. Une façon d’être cela, avec plus ou moins de fortune et jusqu’à présent, cinq interprètes ont incarné avec leurs incarnations dans le même nombre de longs métrages d’action réelle. Bien que l’œuvre considérée comme la plus déterminante du personnage soit celle de Mark Hamill (Star Wars) dans Batman: The Animated Series (Bob Kane, Bruce W. Timm, Eric Radomski et Paul Dini, 1992-1995).

Heath Ledger et Joaquín Phoenix ont remporté un Oscar pour leur Joker, et deux des cinq acteurs qui l’ont incarné n’est pas mal pour le même personnage

Le Californien a répété lui prêter sa voix dans les films dérivés Batman: Mask of the Ghost (Timm et Radomski, 1993) et Batman Beyond: The Return of the Joker (Curt Geda, 2000) et d’autres séries DC. Mais ceux que nous avons vus sur grand écran sont Cesar Romero (Dîner des accusés) à Batman (Leslie H.Martinson, 1966), Jack Nicholson (Mieux … impossible) dans le film homonyme (Tim Burton, 1989), Grand livre de santé (Brokeback Mountain) dans The Dark Knight (Christopher Nolan, 2008), Jared Leto (Les vies possibles de M. Nobody) dans Suicide Squad (David Ayer, 2016) et Joaquin Phoenix (Signes) dans Joker (Todd Philips, 2019).

Warner Bros.

Jared Leto deviendra le seul acteur qui, jusqu’à présent, a joué le supervillain de Gotham dans deux films

Seul Heath Ledger et le dernier à l’incarner se sont vu décerner un Oscar pour leur récital d’interprétation, à titre posthume dans le cas du premier, dont le film est sorti près de six mois après sa mort. Bien que deux sur cinq ne soient pas mal pour le même personnage. Cependant, c’est Jared Leto qui s’apprête à établir un humble record en reprenant son Joker dans le nouveau montage de la Justice League (Zack Snyder, 2021)– Il deviendra le seul acteur à avoir joué deux fois le supervillain de Gotham. Jusqu’à ce que Joaquin Phoenix fasse exactement la même chose dans la suite possible de Joker, bien sûr. Oui Cela peut sembler une bagatelle mais, étant l’ennemi juré du super-héros, il est curieux que cela ne se soit pas produit avant.