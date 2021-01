J

ose Mourinho dit qu’il a renvoyé Alfie Devine à l’académie «où il appartient» pour «se calmer» après que l’adolescent soit devenu le plus jeune buteur de Tottenham dimanche.

Devine, âgé de 16 et 163 jours, est sorti du banc pour marquer le dernier but des Spurs lors de la victoire 5-0 contre Marine de huitième rang au troisième tour de la FA Cup.

La signature estivale de Wigan, qui est également devenu le plus jeune joueur des Spurs dans le Merseyside, s’est régulièrement entraîné avec la première équipe de Mourinho cette saison, mais le manager dit qu’il passera les deux à trois prochaines semaines avec les moins de 18 ans.

“Je ne sais pas [how he is] parce que je l’ai renvoyé à l’académie », a déclaré Mourinho avant la visite de mercredi à Fulham.

«Lorsque vous atteignez ce moment fort, il est temps de retourner à sa place et il est temps de se calmer car [there are] beaucoup de lumières sur lui.

“C’est le moment de se calmer et de retourner à l’académie. Je ne veux pas le voir pendant peut-être une ou deux semaines. Laissez-le être là.”

Mourinho a réitéré qu’Harry Winks ne quitterait pas les Spurs ce mois-ci après des rapports liant le milieu de terrain anglais à un prêt à l’Espagne.

«Qu’est-ce que j’ai à dire pour arrêter cette conférence? Je l’ai déjà dit, il ne va nulle part », dit-il.

«Alors quand je dis qu’il ne va nulle part, que veux-tu que je dise de plus?

“Il a joué les derniers matchs. Il n’a pas joué le dernier [against Marine], a été une décision de laisser jouer d’autres joueurs comme Gedson et des joueurs qui ne jouent pas fondamentalement plusieurs minutes.

«Demain, il est de nouveau sélectionné. Et si quelqu’un parle avec d’autres clubs, mon conseil est de ne pas perdre [waste] votre temps, ne perdez pas votre temps car il ne va nulle part.

Mourinho a ajouté qu’il ne savait pas si Gedson Fernandes, qui n’a fait que sa deuxième apparition de la saison contre Marine, serait rappelé de son prêt par le club parent Benfica ce mois-ci.

Le milieu de terrain a rejoint les Spurs pour un contrat de 18 mois il y a un an, mais le club portugais envisage de le rappeler en raison d’un manque de minutes à Londres.

«Je ne sais pas», dit-il à propos de l’avenir de Gedson. «S’il reste, je suis content. Encore une fois, d’un point de vue égoïste, je suis très heureux s’il reste parce que c’est un bon joueur et quand nous avons besoin de lui, nous savons que nous avons une certaine qualité venant de lui.

Mourinho a ajouté qu’Oliver Skipp resterait à Norwich en prêt pour le reste de la saison, malgré la tentation de le rappeler, et a insisté sur le fait que les Spurs n’avaient aucun intérêt pour l’attaquant de Stuttgart Nicolas Gonzalez.