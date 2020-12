Dans une déclaration sur son site Web, le conseil a déclaré que son service éducatif avait écrit aux écoles lundi pour leur offrir un soutien si elles décidaient de fermer «en raison des absences du personnel et des élèves rendant l’ouverture continue non viable».

L’autorité locale a déclaré que les écoles avaient été soumises à «une énorme tension» suite à une augmentation des cas de Covid-19 dans la région.

Le chef du conseil, Jas Athwal, a déclaré: «Malheureusement, les cas de Covid-19 continuent d’augmenter dans l’arrondissement et, par conséquent, certaines de nos écoles ont du mal à continuer à fournir l’enseignement en personne de haute qualité que nos enfants méritent.

«Ce n’est pas le rôle du Conseil de fermer des écoles, mais aujourd’hui, nous voulons être absolument clairs: nous soutiendrons nos écoles locales si elles choisissent de passer à l’apprentissage en ligne.»

Selon Lewis Goodall de BBC Newsnight, 7 000 élèves de Redbridge se sont auto-isolés lundi.

Il y a eu 1455 nouveaux cas de coronavirus enregistrés dans les sept jours précédant le 11 décembre à Redbridge – l’équivalent de 476,7 cas pour 100000 personnes.

Alok Sharma insiste sur le fait que le gouvernement vise à maintenir les écoles ouvertes

C’est de 293,2 en sept jours au 4 décembre.

Le chef du conseil d’Islington, Richard Watts, a déclaré que les autorités locales avaient conseillé aux écoles de fermer tôt parce que la situation dans l’arrondissement était «si grave».

«Les cas de coronavirus augmentent rapidement à Islington et à Londres, et suite aux conseils de santé publique concernant cette situation très grave, nous avons initialement conseillé aux écoles d’Islington de passer à l’apprentissage en ligne», a déclaré le conseiller travailliste.

Les écoles reviennent en Angleterre lors de la pandémie de coronavirus

Les élèves de 7e année arrivent pour leur premier jour au lycée Eden Park.

Les élèves se lavent les mains le premier jour de retour à l’école à l’école primaire Charles Dickens à Londres

Les élèves du premier jour de retour à l’école à l’école primaire Charles Dickens à Londres

Les élèves de 7e année arrivent pour leur premier jour au lycée Eden Park.

Un panneau indique les différentes heures de dépôt pour les élèves le premier jour de retour à l'école à l'école primaire Charles Dickens à Londres

Les élèves du premier jour de retour à l'école à l'école primaire Charles Dickens à Londres

Les élèves de 7e année arrivent pour leur premier jour au lycée Eden Park.

Les élèves du premier jour de retour à l'école à l'école primaire Charles Dickens à Londres

Les élèves du premier jour de retour à l'école à l'école primaire Charles Dickens à Londres

Les élèves se lavent les mains à leur arrivée le premier jour de retour à l'école à l'école primaire Charles Dickens de Londres

Les élèves et les parents font la queue au dépôt le premier jour de retour à l'école à l'école primaire Charles Dickens à Londres

Les élèves et les parents font la queue au dépôt le premier jour de retour à l'école à l'école primaire Charles Dickens à Londres, alors que les écoles anglaises rouvrent aux élèves après le verrouillage du coronavirus

«Après avoir discuté aujourd’hui avec le ministère de l’Éducation, nous avons maintenant conseillé à nos écoles d’ouvrir comme d’habitude aux élèves le mercredi, et avons informé nos écoles qu’elles pouvaient organiser une journée d’encart le jeudi. Vendredi devait déjà être une journée en médaillon.

«Plus les gens se mélangent, plus le virus se propage, et la maladie grave et la mort que nous verrons tous dans notre communauté. J’exhorte les résidents à faire tout ce que vous pouvez pour rester en sécurité en cette période dangereuse.

Plus tôt, Steve Barclay, secrétaire en chef du Trésor, a déclaré à Sky News: «Nous pensons qu’il est important que les écoles restent ouvertes, c’est l’avis médical du médecin-chef, et nous utiliserons tous les pouvoirs nécessaires pour le faire. . »

La directrice d’Ofsted, Amanda Spielman, a décrit cela comme une «situation vraiment difficile» et a ajouté: «Nous avons eu des enfants qui fréquentaient l’école et qui en sortaient tout au long de l’automne et qui en souffraient vraiment. Nous avons besoin de clarté, de cohérence, pas de décisions de dernière minute. »