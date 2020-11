Le prochain redémarrage de Saved by the Bell a révélé de nouvelles photos de distribution, avant la première de la série. Dans une nouvelle image des membres de la distribution de retour de la série, Mark-Paul Gosselaar Mario Lopez, Elizabeth Berkley Lauren et Tiffani Thiessen portent tous des looks rétro glam-band, rappelant les jours de Zack Attack. Lark Voorhies, alun de Bayside High, apparaîtra également dans la série, comme illustré ci-dessous.

(Photo: NBC / NBCU)

Dans une autre nouvelle photo de l’émission, les nouveaux arrivants de la distribution peuvent être vus traîner au Max, un dîner emblématique auquel tous les étudiants de Bayside High traînent. L’image présente Mitchell Hoog comme Mac Morris, Belmont Cameli comme Jamie Spano, Dexter Darden comme DeVante, Josie Totah comme Lexi, Aisha Alycia Pascual-Pena comme Aisha et Haskiri Velazquez comme Daisy. Notamment, Ed Alonzo – qui joue Max, le propriétaire de The Max – sera également de retour pour la nouvelle série. Il n’y a actuellement aucun mot sur si Dennis Haskins ou Dustin Diamond – qui ont joué le principal Richard Belding et Samuel “Screech” Powers, respectivement – se présenteront également à tout moment.

La prémisse de la nouvelle série suit les étudiants et le personnel de Bayside High après que le gouverneur de Californie Zack Morris (Gosselaar) ait envoyé des étudiants d’écoles sous-financées – dont il est critiqué pour la fermeture – vers des écoles mieux financées. Cela conduit à des problèmes sociaux intéressants entre les adolescents qui viennent de la richesse et ceux qui sont issus de familles à faible revenu.

Il s’agit d’une différence notable par rapport à la série originale, qui abordait parfois des sujets tels que la consommation de drogues et la consommation d’alcool chez les mineurs, mais ne luttait pas nécessairement contre les inégalités de classe.

(Photo: NBC / NBCU)

En avril, Gosselaar a parlé avec ET de la nouvelle émission et de ce que c’était de voir la bande-annonce pour la première fois. “Je n’avais pas été sur le plateau, tout pour nous était juste préparé, mais regarder la bande-annonce et voir comment elle est tournée, je pense que c’est très intelligent”, avait-il déclaré à l’époque. “Cela a l’air incroyable et le contenu est excellent.”

Il a poursuivi en partageant que retourner dans son ancien rôle était amusant mais toujours un peu un défi. “Je prenais la semaine que nous avions avant le verrouillage pour revenir dans le personnage, pour le comprendre parce qu’il y a une façon dont il dit les choses et si vous le dites de la mauvaise façon, cela peut être très ridicule”, a-t-il partagé. .

(Photo: NBC / NBCU)

Il a poursuivi: “L’acteur qui joue mon fils, Mitchell Hoog, je pense qu’il est brillamment choisi, et il fait un très bon travail pour suivre cette ligne – en disant des choses qui sont offensantes, mais si vous les dites à la lumière du Zack Morris façon, c’est effervescent et vous ne pouvez pas vous en offenser. ” Le nouveau Saved by the Bell sortira le mercredi 25 novembre sur Peacock.