La série originale Animaniacs n’a jamais tiré de coups quand il s’agissait de parodier la culture populaire, même si c’était censé être une émission pour enfants. Il faisait même référence au président Bill Clinton dans la chanson titre. La série de redémarrage semble en prendre conscience, alors que les téléspectateurs aux yeux d’aigle ont repéré une possible référence au président Donald Trump dans la nouvelle bande-annonce publiée mercredi.

À la fin de la bande-annonce de deux minutes, il y a une brève et unique photo d’un cyclope géant à la peau orange, aux petites mains et aux cheveux qui ressemblent à ceux d’un certain président. Le plan suivant montre Yakko lançant un éclair sur quelqu’un dans un temple, bien que l’audacieux frappe quelqu’un se tenant à l’intérieur d’un temple. Il y a aussi une autre photo de Brain à l’intérieur d’un robot géant portant un costume en cours de conférence de presse, probablement dans le cadre de sa dernière tentative de conquête du monde.

Les Animaniacs originaux ont fonctionné de 1995 à 1998 sur Fox et The WB. Dans le générique d’ouverture original, Clinton jouait du saxophone derrière la phrase «Bill Clinton joue du saxophone». Cela a été remplacé plus tard par les lignes «Nous avons des ruses par les piles» et «Nous payons des tonnes d’impôt sur le revenu». Clinton est également apparu dans l’épisode «Hourra pour North Hollywood». Lorsqu’il a donné à Yakko des conseils immobiliers, deux agents des services secrets l’ont emmené. “Est-ce que j’ai dit quelque chose de mal à nouveau? Oh oh, Hillary va bien sûr me crier”, a déclaré Clinton dans la scène.

Les nouveaux Animaniacs seront disponibles sur Hulu le 20 novembre et diffuseront 13 épisodes. Plus tôt ce mois-ci, Hulu a publié le premier regard sur le nouveau style dans une parodie de Jurassic Park, qui a été réalisé par le producteur exécutif d’Animaniacs Steven Spielberg. La nouvelle série a déjà reçu une deuxième saison, qui débutera l’année prochaine. La renaissance a été confirmée en 2018 et la date de la première a été annoncée en août. Les doubleurs d’origine Rob Paulsen, Tress MacNeille, Jess Harnell et Maurice LaMarche reviennent tous.

Est-ce censé être Trump dans la bande-annonce d’Animaniacs? pic.twitter.com/UxzGBJgzYN – Penelope (@PlayWithPenny) 21 octobre 2020

“Ce qui est vraiment génial et ce qui fait la même chose, c’est d’être avec les autres acteurs”, a récemment déclaré Paulson à l’AV Club à propos de son travail sur la nouvelle série. “Nous n’avons pas tout le personnel qui était là il y a 25 ans. Certains d’entre eux sont passés à d’autres concerts et certains d’entre eux sont passés à la prochaine bobine mortelle ou à l’avion suivant, mais pouvant être dans la même pièce. avec mon collègue ‘Brain’ Maurice LaMarche, ma sœur ‘Dot’ Tress MacNeille et mon frère Jess ‘Wakko’ Harnell est vraiment incroyable. “