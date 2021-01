E

Chaque année, début janvier, une équipe d’experts en santé et de nutritionnistes donne son verdict sur le meilleur régime alimentaire au monde dans le cadre du US News & World Report.

En 2021, pour la quatrième année consécutive, il a désigné le régime méditerranéen comme le meilleur régime global à suivre, qui a également remporté la première place dans cinq autres catégories: meilleur régime pour une alimentation saine, régime le plus facile à suivre, meilleurs régimes pour le diabète , Meilleur régime à base de plantes et meilleur régime sain pour le cœur.

Le régime méditerranéen, bien qu’il ne s’agisse pas d’un régime en tant que tel, mais plutôt d’un mode de vie lié à une longévité améliorée, est riche en fruits et légumes, en céréales complètes, en noix, en huile d’olive et en poisson, tout en pauvre en viande rouge, en sucre et en graisses saturées. – mais vous pouvez toujours profiter d’un bon verre de rouge avec.

Il est largement admis par les experts que suivre ce mode d’alimentation, associé à un mode de vie actif, peut générer une longue liste d’avantages pour la santé, notamment la gestion du poids, la santé cardiaque et cérébrale, la prévention du cancer et la prévention du diabète.

Le panel de 24 experts a noté 39 régimes au total dans sept catégories, évaluant chacun sur des facteurs tels que la facilité d’observance, la probabilité de perdre un poids significatif à court et à long terme, et l’efficacité contre les maladies cardiovasculaires et le diabète.

Au bas de la pile se trouvaient des régimes alimentaires plus restrictifs, tels que le céto, un régime riche en graisses et faible en glucides conçu pour faire entrer votre corps dans un état dans lequel il dépend de la graisse pour l’énergie – les experts ont classé cela près ou au bas de pratiquement toutes les catégories. Le régime dukan, un régime alimentaire riche en protéines et faible en glucides, s’est également classé extrêmement bas pour être trop restrictif, les panélistes concluant qu’il y avait peu de preuves pour le soutenir, l’un d’eux le jugeant «idiot». “

Les nouveaux venus sur la liste cette année comprenaient le régime Noom, qui se concentre sur le changement de comportement et connecte les adeptes via une application pour créer une communauté de soutien pour la perte de poids pour laquelle il a été applaudi par certains membres de l’équipe d’experts.

Pendant ce temps, les régimes flexitarien et DASH ont tous deux pris la deuxième place du meilleur régime global cette année encore. Le régime flexitarien consiste à manger autant que possible un régime végétarien avec de la viande autorisée lorsque l’envie se fait sentir. Le régime DASH se concentre sur la réduction de votre apport en sodium, composé de beaucoup de légumes, de céréales complètes, de protéines maigres et de produits laitiers faibles en gras, tout en décourageant les graisses saturées, les produits laitiers complets et le sucre et est reconnu pour sa capacité à promouvoir une pression artérielle saine.

Les 11 meilleurs régimes à suivre, selon le rapport

1. Régime méditerranéen – peut favoriser la santé du cœur et du cerveau et aider à prévenir des maladies comme le cancer et le diabète.

2. Régime DASH – aide à combattre l’hypertension artérielle et est complet sur le plan nutritionnel.

3. Le régime flexitarien – principalement à base de plantes, avec de la viande de temps en temps, ce qui la rend moins restrictive que les autres régimes.

4. Régime Weight Watchers – le comptage des calories n’est certainement pas pour tout le monde, mais les experts ont obtenu le score global le plus élevé pour la perte de poids et la perte de graisse.

5. Régime Mayo Clinic – vise à recalibrer vos habitudes alimentaires pour favoriser des choix de vie plus sains.

6. Régime MIND – un régime alimentaire soutenu par la science qui vise à prévenir le déclin mental.

7. Régime TLC – vise à réduire le cholestérol et peut être particulièrement bénéfique pour la santé cardiaque.

8. Régime volumétrique – se concentre sur la consommation d’aliments faibles en calories et riches en nutriments qui vous comblent.

9. Régime nordique – se concentre sur les aliments de saison et locaux, incorporant des éléments de la cuisine scandinave.

10. Régime ornemental – les experts notent que la forte restriction en graisses de ce régime rend difficile le respect.

11. Régime végétarien – est nutritionnellement complet et soutient la santé cardiaque.