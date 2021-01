Nous sommes seulement une semaine dans la nouvelle année, mais vos résolutions semblent déjà trop ambitieuses. Faire Veganuary ou résister aux glucides prend de la volonté dans le verrouillage 3. Mais tout n’est pas perdu. La bonne nouvelle est que 2021 apporte un nouveau régime auquel vous pourrez peut-être vous en tenir: le péganisme. C’est le paléo végétalien, c’est-à-dire le petit enfant du régime paléo et du véganisme.

Alors, comment combiner le régime paléo riche en viande «homme des cavernes» avec le véganisme qui évite la viande fonctionne réellement? Le mélange des extrêmes peut ressembler à un oxymore, mais le résultat est un régime miracle qui est à la fois meilleur pour votre corps et pour l’environnement, selon le célèbre médecin et auteur à succès du New York Times, Mark Hyman, qui a un nouveau livre à ce sujet, The Pegan Régime. Son argument central: choisir entre des salades de chou frisé ou du bacon et du beurre trois fois par jour n’est guère réaliste, à moins que vous ne soyez un gourou du bien-être avec votre propre chef personnel. Pour quelque chose de flexible auquel le reste d’entre nous peut s’en tenir, il existe un moyen d’équilibrer les deux.

en relation

La nouvelle approche alimentaire d’Hyman n’est pas seulement une mode de janvier. C’est le résultat d’années de recherche et de planification intelligente de recettes. Après que le directeur médical américain ait présenté le régime alimentaire dans son livre de 2018 Food: What the Heck Should I Eat, recherche le régime pegan enrichi dans le monde entier et tout le monde, de Jeb Bush à Blake Lively, en aurait essayé une version. Hyman a élargi ses recherches, ce qui a conduit à ce livre.

Sa nouvelle bible équilibre débarque dans les librairies le mois prochain et prétend adopter une «approche médicale» du péganisme, avec 30 recettes et des dizaines d’infographies sur le fonctionnement du régime. La ventilation la plus simple: 75% de votre assiette doit être remplie d’aliments à base de plantes. Les 25% restants devraient être constitués de viandes maigres, nourries à l’herbe et élevées de manière durable.

(

Amis, cuisiner des aliments sains ensemble

/ .)

Selon Hyman, manger de cette façon peut réduire le risque de maladie chronique, freiner l’inflammation et favoriser la santé générale. Plus important encore, il réduit votre consommation de produits d’origine animale pour aider à protéger la planète. Alors, que pouvez-vous vraiment manger? Pas tout ce chocolat de Noël, c’est sûr. Le sucre, le gluten, les haricots et les céréales sont tous interdits dans un régime pegan, dit Hyman. Et rangez le four à pizza – les produits laitiers ne rentrent pas dans ce régime. En fait, le célèbre médecin pense que le lait de vache contribue à l’obésité, aux maladies cardiaques, au diabète et au cancer.

Les recettes secrètes d’Hyman sont strictement verrouillées jusqu’au 25 février, mais d’autres auteurs ont des solutions étonnamment attrayantes. Ethan Phillips, auteur de Le régime Pegan pour les débutants et les nuls, recommande la ratatouille de légumes, la salade de pâtes aux courgettes, la soupe de potiron à la noix de coco et au gingembre et une salade de quinoa au maïs grillé mexicain pour votre garde-manger pegan. Pour le petit-déjeuner, la chef Amelia Levin propose un œuf bénédictin sans viande dans son livre Go Pegan, tandis que l’auteure Karen Greenvang recommande un bol de banane, de noix de pécan et de dattes ou un smoothie aux agrumes avec des graines crues. Les adeptes disent que son plan les a aidés à réparer leur digestion, à redémarrer leur niveau d’énergie et à perdre jusqu’à 20 livres.

L’inconvénient est qu’une fois le verrouillage terminé, les situations sociales pourraient exiger une certaine créativité – pas de vin du jeudi soir si vous vous en tenez au régime de Hyman. Selon la plupart des types de régime, le café et l’alcool sont strictement interdits, et bien que le maintien de votre routine d’exercice habituelle soit encouragé, les adeptes disent que la réduction des niveaux de fer et de protéines du régime peut faire des ravages avec votre programme d’entraînement 2021.

Faire du shopping strictement dans les bouchers haut de gamme et les marchés fermiers peut aussi être méchant pour le sac à main, mais le côté positif est que vous économiserez sur les collations. Les disciples disent qu’ils arrêtent d’avoir envie de manger entre les repas pendant des semaines. “Mon estomac? Visiblement plus plat. Ma peau? Lumineux et clair. Mes envies de fromage, et même mon désir de prendre un verre de vin, ont diminué », a écrit Liz Josefsberg, entraîneuse personnelle et spécialiste en nutrition, après avoir essayé le régime pegan pendant 30 jours. Elle dit également que cela lui a donné un coup de pouce cérébral: «J’avais une vraie clarté d’esprit.» Préparez-vous au réveil pegan.