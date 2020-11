Les célébrités sont chargées de montrer comment porter des bottes hautes, c’est pourquoi nous faisons une revue pour vous inciter à porter la tendance dans les chaussures.

D’abord avec les noirs classiques. Priyanka chopra elle a l’air fabuleuse dans des bottes hautes et une robe violette.

Osez montrer des jambes comme Galilea Montijo. Le présentateur nous montre une excellente idée à frapper avec des cuissardes.

Ariana Grande Cela montre que vous préférez le genou, car leur coupe sophistiquée et leur touche sensuelle en font un classique pour la saison froide.

Camila Cabello elle a incorporé des bottes hautes moulantes dans ses tenues de concert. La chanteuse prouve que la meilleure façon de porter ce type de chaussures est avec des mini-robes.

Le modèle Heidi Klum celui qui opte pour ce type de tissu dans des bottes de boucanier qui couvrent pratiquement toute la jambe. Le modèle les combine avec un jean skinny taille haute et un imprimé vieilli.

Karla Martinez Elle avait l’air très sexy et joviale avec ce look qu’elle a complété avec des bottes imposantes.

Cuissardes rouges. En plus de porter de belles cuissardes rouges, Géradine Bazan il portait une veste blanche et regardait l’horizon sur le pont de Brooklyn.

Faire comme Olivia Culpo, Choisissez une robe simple et confortable avec des bottes hautes rouges (très hautes) qui bien qu’elles puissent paraître autrement (à cause de leurs talons), elles sont très confortables.

Bottes en cuir verni blanc. La chanteuse Gwen Stefani elle a opté pour une mini-robe blanche avec des broderies dorées de Dolce & Gabbana et des bottes hautes assorties.

Leona Lewis en robe fluo et cuissardes blanches.

Une autre option gagnante est les bottes en daim. Le modèle Candice Swanepoel elle porte une mini-robe For Love & Lemons et des cuissardes Stuart Weitzman.

Le top brésilien Alessandra Ambrosio associe un long pull à col roulé For Love & Lemons avec des cuissardes à lacets Le Silla, le tout en gris.

Taylor Swift Dans une robe à imprimé floral qui a été remarquablement combinée avec des bottes OTK (au-dessus du genou ou au-dessus du genou) avec des talons appliqués Jimmy Choo.

Les autres favoris sont les bottes jaunes audacieuses. Irina Shayk, l’un des modèles les plus encouragés à «jouer» avec les vêtements, a choisi un ensemble de bottes hautes jaunes assorties.

Le célèbre influenceur Léonie hanne Avec une robe boutonnée, un blazer à carreaux, un mini sac jaune et des bottes jaunes, qui, en plus de contraste, donnent à la tenue beaucoup de lumière.

Les bottes marron classiques. A cette seconde occasion, le mannequin Hailey Baldwin a choisi le marron pour confirmer que le look mono couleur est une option parfaite. Cette fois, elle l’a fait dans une petite robe blazer à carreaux et à nouveau des bottes avec la tige au-dessus du genou.

Brille et plus de paillettes. Miley Cyrus elle a choisi un petit short en jean et des bottes spectaculaires qui atteignaient ses genoux. Sans aucun doute, ce look ne convient pas aux filles conservatrices!

Nicole Scherzinger, une autre audace qui est encouragée à briller. Elle a ébloui lors d’un événement MTV dans une mini-robe noire et d’incroyables bottes hautes.

Des bottes qui nous ont laissé la bouche ouverte !! Jennifer Lopez. S’il y a quelqu’un qui est la reine des bottes hautes, c’est bien elle. Jlo et ses bottes en jean Versace ont amené Twitter à croire que son pantalon était tombé.

Le protagoniste de «Wall Street Scammers» a été vu dans les rues de la ville italienne avec une mini-robe décolletée et des bottes hautes assorties.

Rihanna Elle a fait des pas sexy dans ces imposantes bottes incrustées de cristaux, qu’elle a associées à une mini-robe assortie.

Adriana Lima dans un défilé Victoria Secrets portant des bottes en résille 7/8 et des ailes à franges. L’ensemble, un body en résille avec des détails de broderie de marque.