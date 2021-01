Le président Donald Trump ne recevra pas l’hommage typique d’adieu aux forces armées de l’armée américaine cette semaine, et les Américains en ont des sentiments très forts. Au cours des quatre dernières décennies, l’armée a honoré chaque président sortant avec une cérémonie d’envoi, mais cette semaine, Defence One a confirmé que Trump ne recevrait pas le même traitement. Alors que certains partisans étaient indignés, de nombreux Américains étaient heureux de voir l’armée faire cette déclaration forte mais sans paroles.

La tradition relativement nouvelle d’un hommage d’adieu aux forces armées aurait commencé avec la fin de la présidence de Ronald Reagan en 1989 et s’est poursuivie à partir de là. Les présidents sortants visitent généralement une base militaire pour une célébration et un dernier discours aux troupes, soulignant leurs réalisations sous la direction de ce commandant en chef. Alors que Trump a fait de son mieux pour faire du contrôle militaire un élément central de sa présidence, lui et les forces armées ont souvent été en désaccord, et maintenant cette tension se joue dans une rupture surprenante avec la tradition.

La plupart des commentateurs politiques supposent que l’armée saute cet hommage en raison de la récente incitation présumée de Trump à l’émeute du Capitole et de son refus de s’excuser ou de faire la paix. Il y a aussi des tensions plus longues entre lui et l’armée à prendre en compte, comme son détournement de ressources militaires lors des manifestations de Black Lives Matter au cours de l’été et les projecteurs ultérieurs sur les commandants militaires.

Même en ignorant tout cela, de nombreux Américains ont déclaré qu’ils étaient simplement heureux qu’il y ait un spectacle de moins à promouvoir pour Trump alors qu’il quitte ses fonctions et que le président élu Joe Biden prend le relais. Voici un aperçu de ce que les Américains disent de Trump et de son absence d’envoi militaire.

Abdication

Donald Trump ne mérite pas l’adieu militaire typique dont d’autres présidents ont bénéficié. Trump a abdiqué son serment. – Mhambi Musonda (@Mhambi_M) 16 janvier 2021

prevnext

Plans alternatifs

«Trump organisera plutôt sa propre cérémonie de départ à Joint Base Andrews dans le Maryland avant son dernier vol à bord d’Air Force One.»

Il ne peut pas laisser Biden se concentrer sur le 20e. J’espère que les médias l’ignoreront entièrement.https: //t.co/BWKKGSBR1Q – Rider_10 (@ AsbRider_10) 16 janvier 2021

prevnext

Insultes militaires

Premièrement, il ne mérite pas un envoi militaire ou autre glorifié. Deuxièmement, il a appelé ceux qui servent dans l’armée des perdants. Je suis d’accord qu’il a accompli plus en 4 ans. que tout autre président … dommage et meurtre. – Debbie & Chi’s (@dlohalloran) 17 janvier 2021

prevnext

Surveillance

Malheureusement, l’armée pourrait avoir besoin d’être là pour s’assurer qu’il part réellement et / ou qu’il n’y a pas une autre tentative d’insurrection https://t.co/6K99RUa37o – Joseph C. Weide (@MisterWillow_) 17 janvier 2021

prev