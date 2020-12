Le rend officiel! Lele Pons et Guaynaa ont une relation et révèlent des détails | INSTAGRAM

Depuis que Lele Pons et Guaynaa ont créé leur comédie musicale à succès “Se te te nota”, des rumeurs sur un relation amoureuse Entre eux, ils ont commencé en raison de l’incroyable chimie que l’on peut voir à travers la progression des scènes du clip vidéo officiel très diffusé, ainsi que du fait qu’ils ont été remarqués extrêmement actifs les uns avec les autres dans leurs réseaux sociaux respectifs.

En plus des nombreuses images que les deux célébrités ont partagées, où elles semblent passer du temps de qualité ensemble, les premières occasions étaient la semaine d’Halloween, lorsque les deux ont décidé de télécharger leurs photographies costumées, sur le thème de “Toy Story”, ” Pl @ yboy »et les personnages emblématiques de« The Simpsons », s’amusant, voyageant, marchant et, bien sûr, célébrant le nombre énorme atteint par leurs reproductions réussies musical simple.

En plus des images qui circulent sur le réseau où il a été vu s’embrasser, à plus d’une occasion, soit dans le clip vidéo susmentionné, soit sur l’une des photographies que Lele Pons et Sebastián Yatra, le chanteur colombien ami et collègue du couple désormais heureux, ont partagé à partir de leurs profils officiels respectifs sur Instagram, tous ces détails étaient les pièces clés pour pouvoir confirmer ou nier qu’il se passait quelque chose de plus qu’une amitié entre les chanteurs de reggaeton.

Bien que, selon les internautes, la relation des interprètes se soit confirmée en partageant des images d’embrassements, ou dans des situations particulières, en dansant ensemble ou en créant des contenus amusants pour les adeptes de Lele, ce n’est qu’hier que Guaynaa et Pons, de un voyage dans les montagnes enneigées pour skier qu’ils ont partagé dans leurs profils respectifs, une série de photographies romantiques, drôles et tendres.

Le divertissement, c’est quand on les a vus passer un moment incroyable, enlacés, très souriants, s’offrant d’énormes baisers et même des morsures, ajoutés au détail qui apparemment combinait leurs tenues d’hiver dans des tons blancs, rouges et noirs, pour leur part, Guaynaa au pied de la sienne. publication a écrit: “Babe” accompagné d’émojis de bonhommes de neige, de cœurs et de visage amoureux.

De toute évidence, cette action a poussé les internautes, adeptes des deux, à se précipiter sur le profil de Lele pour découvrir ce qui se passait réellement, c’était jusqu’au moment où tous les soupçons sur une relation entre le Vénézuélien et le Portoricain ont finalement été confirmés. .

“Mio, (c’est officiel)” ajouté sur un cœur rouge vif, était la note de bas de page que l’influenceur a partagée, confirmant ainsi que les soupçons et spéculations qui circulaient depuis des semaines sur tous les réseaux sociaux sont à cent pour cent vrais.

Cependant, il y a un détail, qui a vraiment surpris les adeptes des deux, et c’est que, en réponse à ce que Lele a écrit, Guaynaa lui a dit à quel point il l’appréciait, avec un “Love you” qui a été lu. assez effusif.

Ce commentaire a attiré l’attention d’un grand nombre d’adeptes, et certains ont commencé à répondre au commentaire susmentionné, jusqu’à ce que, dans l’un, ce soit Lele Pons elle-même qui a répondu au petit ami amoureux.Cependant, c’est cette réponse qui a fait le plus de bruit et a maintenant les fans plus confus.

“C’était une question de temps, après un an!”, A répondu la belle fille, qui a réussi à faire beaucoup de bruit, car personne n’imaginait vraiment que si quelque chose de plus fort qu’une simple amitié se produisait entre eux, ce serait Pendant si longtemps, bien qu’il y ait eu ceux qui pensaient que ce commentaire avait été écrit précisément pour semer la confusion et que les gens continuaient leurs spéculations, la vérité est que nous et beaucoup d’internautes sommes très heureux pour l’heureux couple amoureux.