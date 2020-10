Lire le contenu vidéo



“Vends juste cette foutue équipe et tais-toi!”

C’est un membre du Congrès américain Max Rose applaudissant à NY Knicks propriétaire James Dolan après que le milliardaire ait donné de l’argent à son adversaire politique … après que Rose ait appelé Dolan à vendre l’équipe !!

C’est une querelle qui s’est rapidement intensifiée ici Sports TMZ – et ça ne fait que devenir plus méchant.

Rose – un vétéran de la guerre décoré et un fan de longue date des Knicks – nous a dit qu’il en avait marre de regarder les Knicks sucer … et a publiquement appelé Dolan pour vendre la foutue équipe déjà!

Dolan – qui a banni les fans du Madison Square Garden pour l’avoir exhorté à vendre – a clairement vu le clip et a immédiatement commencé une campagne pour soutenir l’adversaire de Rose, candidat au Congrès du GOP Nicole Malliotakis.

Selon le NY Post, Dolan a envoyé un e-mail à des amis dénigrant Rose et essayant de rallier le soutien aux Malliotakis.

“Max Rose pense qu’il peut faire de notre équipe et de ma propriété sa plate-forme politique”, a déclaré Dolan dans le courrier électronique obtenu par The Post.

“Je dois lui faire savoir que nous ne le défendrons pas. La meilleure façon de le faire est d’aider son adversaire. Il est dans une course serrée pour le Congrès américain à Staten Island. … Veuillez vous joindre à moi pour aider Nicole. vaincre Max Rose pour le Congrès. “

Alors, nous avons appelé la représentante Rose … et oui, il a eu quelques réflexions!

“Eh bien, nous savons tous que Jim Dolan a la Midas Touch … donc je ne suis pas vraiment trop concerné ici. Ecoute, je ne l’ai pas fait politique, il l’a fait! Mon message était simple: pour le bien de New York City pour que les Knicks soient à nouveau formidables – vendez la foutue équipe! “

“Pensez à ce qui s’est passé au 21ème siècle. Dans l’ensemble, les Knicks ont le pire bilan de la NBA et néanmoins, ils ont dépensé le plus! De quels autres signes avez-vous besoin que ce gars a été un échec mondial?”

“Ils sont passés par plus de 10 entraîneurs, une quantité massive de cadres, échangeant des joueurs à gauche et à droite. La seule constante a été Jim Dolan. Alors, vendons! Cela a été une année difficile, mais en 2021, New York peut tourner le coin. Jim Dolan vend, on peut dire au revoir à Bill De Blasio et on peut enfin vaincre cette pandémie. “

Il y a plus … Rose évoque aussi le bœuf de Dolan avec NYK super Charles Oakley et prévient Dolan: “Je ne serai pas réduit au silence.”

En d’autres termes, si Dolan détestait l’autre vidéo … ça va VRAIMENT l’énerver.