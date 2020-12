L’une des célébrités les plus chics et les plus exclusives de Los Angeles invite secrètement les gens à une soirée de réveillon du Nouvel An en personne, leur demandant de rester discret … mais aussi de passer le mot.

Le restaurant en question La Scala, et c’est leur emplacement Bev Hills qui fait ce truc “speakeasy”. Ils ont apparemment glissé des invitations dans des commandes à emporter pour un dîner à New York … et ils sont mignons avec cela en le frappant comme une éruption de la prohibition des années 20.

Joyeux Noël à tous! L’emplacement de La Scala à Beverly Hills range ces invitations à un dîner de réveillon du Nouvel An en salle dans leurs sacs à emporter: «Veuillez garder cela discret, mais dites à tous vos amis.» 💀💀💀 pic.twitter.com/hu4cJGYxce – Alissa Walker (@awalkerinLA) 25 décembre 2020 @awalkerinLA

Une de leurs invitations a été récemment publiée en ligne, qui se lit comme suit: “Nous envisageons de prendre des réservations pour le dîner du réveillon du Nouvel An. À l’intérieur. Si cela vous intéresse, veuillez nous en informer dès que possible.”

Le message continue … “Si cela vous intéresse, nous vous recontacterons pour garantir votre réservation. Veuillez garder ceci discret, mais dites-le à tous vos amis.” Donc … pas du tout un secret.

Les plans de La Scala sont sur le radar des responsables de la ville de Beverly Hills – qui émettent une réprimande sévère, mais pas grand-chose d’autre à ce stade en termes de menaces de fermer cette chose.

Le représentant officiel de la ville de Beverly Hills a déclaré: “Nous comprenons que c’est une période incroyablement difficile pour toutes nos entreprises, mais le County Order interdit actuellement les repas à l’intérieur et à l’extérieur, y compris dans la ville de Beverly Hills.” Cool … mais c’est ça ???

Le temps nous dira si La Scala est capable d’avancer avec leur shindig – vous imaginez que les flics interviendraient et essaieraient de l’arrêter – mais à ce stade … cela pourrait tomber dans une zone grise, comme tant d’autres ces mesures de verrouillage que nous avons vues défiées cette année, y compris autour de Los Angeles

BTW, La Scala est l’un de ces restaurants hérités d’Hollywood … il existe depuis toujours, et certains des visages les plus célèbres de l’histoire se sont arrêtés pour un repas ou deux. Des gens comme Frank Sinatra, Cher, David Geffen, Khloe Kardashian, Lamar Odom, Barbara Walters et tant d’autres ont visité … jusqu’à récemment, c’est.

On ne sait pas si des célébrités prévoient de se balancer d’ici le 31 décembre, mais comme le chat est sorti du sac sur celui-ci, il vaut probablement mieux rester à la maison (comme nous devrions tous le faire).