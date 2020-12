T

Le derby du nord de Londres suit rarement le scénario convenu et, autant que dans tout autre grand match de la Premier League, il est souvent sage de s’attendre à l’inattendu lorsque Tottenham et Arsenal se réunissent. Pas aujourd’hui.

Les Spurs sont revenus en tête du classement avec une victoire 2-0 sur leurs voisins lors d’une réunion presque entièrement conforme aux attentes d’avant-match et qui a vu les fans revenir au stade Tottenham Hotspur pour la première fois depuis mars.

Les stars de Tottenham, Heung-min Son et Harry Kane, se sont entraidés pour des buts de contre-attaque meurtriers en première mi-temps pour poursuivre leurs débuts de saison révolutionnaires.

Entre les buts et après l’intervalle, les Spurs ont à peine enregistré 30% de possession de balle alors qu’Arsenal a indexé ses rivaux dans leur propre moitié de terrain, mais les hôtes ont défendu virilement et ont toujours semblé une menace à la pause. L’affichage des Spurs était similaire à la victoire contre Manchester City il y a quinze jours, et la seconde période comparable au match nul 0-0 du week-end dernier à Chelsea.

C’était une autre victoire tout droit sortie du livre de jeu de Jose Mourinho et offrait une preuve supplémentaire de la transformation de Tottenham sous les Portugais et de leur endurance dans la course au titre.

Arsenal, quant à lui, a poursuivi son pire départ depuis 1981 avec un affichage parfois chaotique qui laissera le manager Mikel Arteta sous plus de pression.

Les Gunners sont devenus la dernière équipe à être victime de l’éclat de Kane et Son, qui ont combiné pour 31 buts en Premier League, juste derrière Lampard et Drogba avec 36 dans l’histoire de la compétition.

L’ouverture de Son était un manuel des deux, Kane ramassant le ballon au fond de sa moitié de terrain avec son dos au but et pivotant pour jouer une brillante passe sur le chemin du Sud-Coréen.

Son avait encore du travail à faire, dévalant le flanc gauche, coupant à l’intérieur sur son pied droit et laissant voler avec une superbe finition de curling à 30 mètres.

C’était son 10e but en championnat de la campagne, le mettant au niveau d’Arsenal, et la 10e aide de Kane dans la compétition déjà. C’était aussi la huitième fois que Kane installait Son cette saison seulement. Ils sont tous deux sur la bonne voie pour l’histoire.

Son a rendu la faveur lors des arrêts de la première mi-temps, les Spurs doublant leur avance sur un autre compteur. Profitant de leur meilleur sort du match, Arsenal a engagé trop de joueurs en avant et les Spurs ont soudainement été à quatre contre deux suite à une interception de Serge Aurier.

Son a glissé dans Kane, qui a terminé catégoriquement sur le dessous de la barre avec son pied gauche.

Pour ajouter une blessure à l’insulte, Thomas Partey, qui avait impressionné à son retour de blessure, s’est arrêté pendant le déménagement et a été immédiatement remplacé par Dani Ceballos.

Comme on pouvait s’y attendre, Mourinho a fermé ses portes en seconde période, n’effectuant qu’un seul changement avant la 86e minute, Ben Davies remplaçant Giovani Lo Celso, alors que les Spurs étaient à trois arrière.

Il y a eu des moments inconfortables pour les 2000 fans de retour, y compris un arrêt intelligent d’Hugo Lloris pour refuser Alexandre Lacazette et des défis de dernière minute, mais le mal avait déjà été fait par Kane et Son.

Hojbjerg fait pour ces occasions

(Piscine via REUTERS)

Il n’y avait sûrement pas de meilleure affaire au cours de l’été que la capture par Tottenham de Pierre-Emile Hojbjerg de Southampton pour 3 millions de livres sterling plus Kyle Walker-Peters. L’impact du Danois sur ce côté des Spurs a été transformationnel.

Ici, Hojbjerg était à nouveau fantastique, gardant Tottenham en marche avec le ballon, tout en menant leur arrière-garde graveleuse sans elle.

Il avait le plus de touches de tous les joueurs des Spurs – 61 – et a réussi les passes les plus réussies, avec 35. Il était également superbe en défense, claquant et grognant dans les plaqués, dont certains qu’il célébrait comme un but.

Il semblait constamment être au bon endroit pour dégager le ballon après les sorts sur la pression délicate d’Arsenal et il était tactiquement excellent, tombant en défense pour former un arrière trois en possession ou bien couvrant à l’arrière, avec Moussa Sissoko, sur les rares occasions où Sergio Reguilon ou Aurier se sont manifestés.

Il est difficile de penser à un joueur plus Mourinho, et il n’est pas surprenant que le manager ait déclaré cette semaine qu’il ne pouvait déjà pas se permettre de jouer sans Hojbjerg dans aucun match.

Les supporters des Spurs créent une atmosphère émouvante au retour

(Piscine via REUTERS)

Mourinho avait appelé les fans de retour à “ jouer le jeu ” et à “ porter un maillot de Tottenham ” et il ne pouvait pas être déçu de leur réponse.

Malgré le nombre de seulement 2000, les supporters derrière ont créé une atmosphère dans le stade caverneux de 62 850 places lors de leur premier match ici depuis mars.

La majorité des supporters se trouvaient dans la tribune sud à un étage, conçue comme un “mégaphone de 17 500 places”, selon les concepteurs du stade, avec des panneaux acoustiques sur le toit pour amplifier le son.

Ils avaient beaucoup à célébrer, avec de nouveaux favoris à Hojbjerg et Sergio Reguilon pour faire une sérénade, ainsi que les anciens favoris Ledley King, de retour sur la ligne de touche dans le cadre du personnel de l’arrière-boutique de Mourinho, et Gareth Bale, qui était un sous-marin inutilisé.

Aidé par le premier objectif de Son, les fans parcouraient rapidement le répertoire habituel et créaient un impressionnant mur de bruit, qui était vraiment émouvant après une si longue absence.