Le juge d’America’s Got Talent, Simon Cowell, se remettrait “bien et en avance” de l’accident qu’il a subi sur un vélo électrique début août. La nouvelle qu’il va bien est contraire à un rapport précédent selon lequel il pourrait être cloué au lit pendant les six prochains mois pour se remettre de l’accident. Cowell, 61 ans, s’est cassé le dos à trois endroits et a été contraint de rater les épisodes en direct de l’AGT.

Cowell “va très bien et se remet bien et en avance sur ce qui est attendu”, ont déclaré des sources à Entertainment Tonight dimanche. Ils ont dit que Cowell «faisait plus de 10 000 pas par jour» et nageait pour «retrouver son dos fort et guéri». Les sources ont affirmé que Cowell “n’avait plus besoin de porter une attelle dorsale tout le temps.”

Ces perspectives optimistes sont survenues après que d’autres sources ont déclaré que The Sun Cowell avait traversé “quelques semaines difficiles” et avait connu des revers dans son rétablissement. “Simon est un combattant et assez enthousiaste. Naturellement, il pensait qu’il serait hors de combat pendant quelques semaines et ensuite, s’il ne participait pas à des concours Iron Man, au moins serait de retour sur le circuit du showbiz”, a déclaré la source. que sa blessure était «plus compliquée qu’une pause standard».

Les producteurs de Britain’s Got Talent espéraient que Cowell pourrait au moins filmer un message pour leur finale de la saison, mais les sources de The Sun ont déclaré que Cowell ne se sentait pas à la hauteur. Selon le point de vente, Cowell utilisait des «analgésiques extrêmement puissants» et devait porter une attelle dorsale spéciale. “Simon plaisante et d’humeur décente”, ont déclaré les sources du Sun. “Mais il est aussi assez vaniteux et l’idée d’aller à la télévision nationale sans maquillage de studio, et sous un traitement intensif, n’a pas fait appel. Donc, malheureusement, il a dû refuser les demandes des producteurs. “

Après la chirurgie de Cowell, la plupart des rapports sur son rétablissement étaient optimistes. Fin septembre, une source a déclaré à PEOPLE Cowell nageait souvent pour reprendre ses forces. “Être capable de faire des choses comme la natation et faire de longues marches est un grand pas en avant après une blessure comme celle-ci, mais il va vraiment très bien”, a déclaré l’initié. «Chaque fois que quelqu’un lui rend visite, il semble en gros vouloir les faire courir lors d’une longue promenade dans le jardin.

Les autres juges de Cowell, America’s Got Talent, espéraient même qu’il pourrait faire une apparition dans la série avant la fin de la saison, bien que cela ne se soit finalement pas produit. Il a été remplacé par les juges invités Kelly Clarkson et Kenan Thompson pour deux épisodes avant que les juges Howie Mandel, Sofia Vergara et Heidi Klum terminent le reste de la saison sans quatrième juge.