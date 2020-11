La série de Daredevil C’est l’une des grandes adaptations que nous avons vues ces dernières années. Après un film inoubliable de Ben Affleck, la production Netflix a sauvé le personnage et a accroché les fans pendant trois saisons. Après son annulation, les protagonistes gardent les bougies allumées avant un retour possible.

L’une d’elles est Deborah Ann Woll, qui joue Karen Page et est l’un des trois piliers de la série, aux côtés de Matt Murdock et Foggy Nelson. Après avoir su ça Les droits de Daredevil rendus aux studios Marvel, l’actrice a posté un instantané sur son Twitter avec la légende «La justice ne s’arrête jamais».

pic.twitter.com/yk22ix1GDl – Deborah Ann Woll (@DeborahAnnWoll) 30 novembre 2020

Sur la photo, Karen, Matt et Foggy sont vus dans un plan de “New Napkin”, le dernier chapitre de la saison 3. Dans la scène, Foggy prend une serviette pour écrire “Nelson, Murdock & Page”, invitant Karen à faire partie du cabinet d’avocats.

Les studios Marvel peuvent désormais faire ce qu’ils veulent avec “ Daredevil ”

La photo publiée par l’actrice ravive la flamme d’espoir des fans avant un éventuel retour. Avant son annulation soudaine, Daredevil se positionnait comme l’une des meilleures séries Marvel sur Netflix. Son succès a ouvert la porte à d’autres projets, dont Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist et The Defenders, ainsi qu’à deux saisons de The Punisher avec John Bernthal.

Le retour de Daredevil en tant que série Disney Plus a fait l’objet d’innombrables rumeurs. Avec les droits à la maison, Marvel Studios a le feu vert pour faire tout ce qu’il veut avec les personnages. Le seul problème est que ces séries ne faisaient pas partie du canon, Marvel n’a donc pas défini ce qu’il en fera.

Marvel veut intégrer ‘Daredevil’ et ‘Jessica Jones’ dans son univers cinématographique

Selon Jeremy Conrad, l’une des sources les plus fiables en ce qui concerne les rumeurs de Marvel, un cadre de Disney souhaite intégrer Jessica Jones et Daredevil dans l’univers cinématographique Marvel. Idéalement, Charlie Cox et Krysten Ritten reviendraient jouer leurs personnages respectifs avec un redémarrage forcé.

Jusqu’à maintenant pas de détails sur son avenir. Marvel Studios détient déjà les droits d’Iron Fist, Luke Cage et Daredevil. Les prochains sur la liste sont The Punisher et Jessica Jones, qui devraient sortir le 18 février 2021.

Certains experts considèrent que ces séries sont incompatibles avec le ton de l’univers cinématographique Marvel. Même s’ils ne font pas partie du canon, ton sombre et thème adulte Le public de Daredevil a plu est quelque chose que nous verrions à peine dans un film pour adolescents comme ceux produits par Disney et Marvel Studios.

