je

Cela semble beaucoup demander alors que nous nous dirigeons vers la fin novembre, mais ne serait-il pas agréable de voir l’Angleterre affronter l’Irlande par une journée fraîche et sèche ce week-end? Tout le monde – les fans, verrouillés et verrouillés, les nouveaux diffuseurs et les joueurs eux-mêmes – serait d’accord.

Deux matchs plats dans des bols en écho dans leur campagne d’automne, nous en avons vu un peu d’Angleterre. Ils ont accumulé 11 essais et battu des adversaires classés n ° 14 (Italie) et n ° 12 (Géorgie) dans le monde avec une aisance et un professionnalisme croissants.

Étant donné que l’Angleterre est maintenant passée à la deuxième place du classement, devant la Nouvelle-Zélande, elle a atteint un niveau adéquat et obtenu les résultats dont elle avait besoin. Pas de fioritures. La victoire de samedi sur la Géorgie était une amélioration par rapport à Rome et une démonstration de leur profondeur et de leur puissance croissantes.

Les accessoires Ellis Genge et particulièrement le débutant à part entière Will Stuart ont amélioré leur réputation en tenant tête à Georgia au moment de la mêlée, tandis que Jack Willis a fait une impression instantanée. Joe Launchbury et Charlie Ewels ont également rappelé l’éventail d’options de l’Angleterre au deuxième rang.

Ce que l’Angleterre n’a pas été en mesure de faire, c’est de montrer une grande avance en attaque. Ils ont été farouchement pragmatiques. Avec le match gagné et le point bonus assuré à la pause, ils auraient peut-être prévu de déployer un peu leurs ailes en seconde période contre la Géorgie. Mais la pluie – des trucs vraiment lourds et latéraux – est arrivée par torrents à la mi-temps, freinant les ambitions.

en relation

Pourtant, ils sauront que lorsque les arrières ont réussi, dans l’une ou l’autre moitié, ils avaient généralement l’air un peu pressés et rouillés – à l’exception de la note fine d’Elliot Daly. Les demi-arrières ont beaucoup botté, encore une fois, généralement à bon escient, repoussant la Géorgie, donnant une plate-forme pour une domination supplémentaire.

Jones a estimé que l’Angleterre avait laissé 20 points là-bas, tandis que Daly a déclaré: “Nous avons encore des opportunités aujourd’hui et n’en avons pas pris deux, ce que nous allons examiner”.

Eddie Jones mettra à jour son équipe au cours des prochaines 24 heures, avec Jonathan Joseph le dernier souci de blessure, et l’ajout de George Ford serait le bienvenu. L’Angleterre a raté sa touche plus légère à la demi-mouche, et Henry Slade n’a pas regardé de son mieux dans le maillot n ° 12 normalement porté par Owen Farrell.

Ford a été formidable contre l’Irlande et le Pays de Galles plus tôt cette année, lorsque l’Angleterre a vraiment commencé à ronronner. Leur attaque serait sûrement animée par sa présence.

(

L’Angleterre a dominé la Géorgie à l’avant, mais manquait de fluidité dans les arrières, à l’exception de l’essai impressionnant d’Elliot Daly

/ . via .)

Le tournoi a cependant pris forme de manière significative. Malgré la victoire, ce n’était pas un super week-end pour l’Écosse. L’annulation à Vannes signifie que la France apportera une équipe beaucoup plus forte à Murrayfield qu’elle ne l’aurait autrement. Ils seront cependant privés du demi-survol Romain Ntamack, blessé. L’Écosse a ses propres soucis de blessures, à Rory Sutherland et Jamie Ritchie.

Dans le groupe A, l’Irlande peut tout mettre dans le match de Twickenham en sachant que la victoire lui assurera probablement une finale à domicile.

(

Robbie Henshaw et le capitaine Johnny Sexton seront tous deux absents pour l’Irlande à Twickenham ce week-end

/ .)

Cette tâche, cependant, est devenue beaucoup plus difficile avec la perte de Johnny Sexton et Robbie Henshaw sur blessure. L’Angleterre saura qu’avec un voyage à Llanelli imminent (contre une équipe du Pays de Galles qui reviendra sûrement à la victoire ce week-end contre la Géorgie), elle aura encore un peu plus à faire.

Mais, après avoir battu l’Irlande lors de leurs trois dernières rencontres, ce tournoi est là pour eux – même s’ils restent dans la même vitesse qu’ils ont été jusqu’à présent.

Mais, qui sait, avec une journée sèche et le retour de Ford, peut-être nous en montreront-ils un peu plus, ce qu’ils ont sans doute dans le casier.

La Coupe des Nations d’automne sera disponible en streaming sur Amazon Prime Video à partir du 13 novembre.

Participez à l’action en vous abonnant à Amazon Prime. Cela coûte 7,99 £ par mois, 79 £ par an ou essayez un essai gratuit de 30 jours: https://amzn.to/32t3X7t