J

Le retour de l’épouse ihadi Shamima Begum au Royaume-Uni augmenterait le risque d’attaque terroriste sur le sol britannique, ont déclaré aujourd’hui les juges de haut niveau.

Après avoir été découverte l’année dernière dans un camp de réfugiés et avoir déclaré qu’elle souhaitait retourner au Royaume-Uni, Begum a été déchue de sa citoyenneté britannique par le ministre de l’Intérieur de l’époque, Sajid Javid.

Elle a contesté à la fois la décision de révoquer sa citoyenneté et de lui refuser l’autorisation d’entrer au Royaume-Uni. La Cour d’appel a jugé plus tôt cette année que Begum s’était vu refuser un «procès équitable» et devait être ramené en Grande-Bretagne pour une audience.

À la Cour suprême ce matin, Sir James Eadie QC, représentant le gouvernement, a déclaré que Begum continuait de «représenter une menace réelle et actuelle pour la sécurité nationale».

Mais Sir James a fait valoir que le gouvernement doit conserver le pouvoir de retirer la citoyenneté – et de garder à l’écart du pays – les personnes qui constituent une menace pour la sécurité nationale.

«La menace est réelle et sérieuse, quelle que soit la sympathie qui peut être générée par l’âge de la personne lorsqu’elle a voyagé», a-t-il déclaré.

Il a déclaré que l’un des outils du gouvernement pour lutter contre les menaces terroristes rend «très difficile leur retour» après avoir quitté le Royaume-Uni pour rejoindre des groupes extrémistes comme l’EI.

Sir James a déclaré que le gouvernement doit «protéger les citoyens du terrorisme du mieux qu’il peut», insistant: «Cet objectif est vaincu et le public est nécessairement exposé à un risque accru si le retour est autorisé.»

Cinq juges de la Cour suprême doivent entendre les arguments pendant deux jours avant de décider du sort de Begum.

(L’ancien surintendant en chef de la police du Met réagit aux nouvelles de l’écolière de l’EI, Shamima Begum, qui souhaite retourner au Royaume-Uni)

Elle avait 15 ans lorsqu’elle a quitté le Royaume-Uni, d’abord pour Istanbul avant de se rendre en Syrie où elle a épousé un combattant de l’EI.

Begum était enceinte de neuf mois lorsqu’elle a été interviewée pour la première fois par un journaliste du Times dans un camp de réfugiés. Elle a déclaré que ses deux autres enfants étaient déjà morts et que son nouveau-né est également décédé plus tard.

Ses avocats affirment qu’elle subit des conditions «désastreuses» dans le camp d’al-Roj, dans le nord de la Syrie, et qu’elle est menacée par les opposants à sa décision de quitter l’EI.

Sir James a souligné les attentats du 7 juillet et l’attaque terroriste du pont de Londres en déclarant à la cour que les menaces terroristes peuvent provenir de suspects connus mais aussi «parfois sortir du ciel bleu clair».

(Shamima Begum aurait fui son camp de réfugiés avec son bébé / PA)

«L’évaluation – pour de très bonnes raisons – est que ceux qui voyagent pour s’aligner, et se sont alignés (avec les terroristes), représentent une menace claire et sérieuse, en particulier au retour», a-t-il déclaré.

Il a également souligné l’attaquant de Fishmongers Hall, un terroriste reconnu coupable qui avait participé plus tôt le même jour à un événement de réhabilitation.

«On pourrait supposer qu’il avait convaincu beaucoup de gens de sa rééducation», a-t-il déclaré.

Sir James a fait valoir que la citoyenneté de Begum avait été retirée lorsqu’elle avait été évaluée comme représentant une «menace actuelle», ayant été exposée à la radicalisation et à la désensibilisation.

Elle a déclaré aux journalistes qu’elle n’avait pas été choquée par la vue d’une tête coupée et qu’elle avait quitté le Royaume-Uni pour rejoindre l’EI même après avoir été informée de la décapitation en direct des travailleurs humanitaires britanniques et américains.

«Cette affaire soulève des questions quant à l’équilibre à trouver entre les degrés de protection des droits procéduraux et les degrés de protection du public contre le terrorisme», a-t-il soutenu.

«Peut-il être juste qu’une personne qui s’est impliquée dans le terrorisme, qui se trouve maintenant à l’étranger et soumise à des restrictions qui affectent sa capacité de participer à des procédures nationales, puisse se prévaloir de ces obstacles créés par elle-même pour insister sur son retour dans la juridiction pour leur permettre de participer maintenant à de telles procédures?

(

Sajid Javid a déchu Shamima Begum de sa citoyenneté pour des raisons de sécurité nationale

/ .)

«Peut-il être juste qu’ils puissent le faire si leur permettre de le faire va directement à l’encontre de la protection la plus efficace du public contre les risques de préjudice causé par le terrorisme?»

Si elle était autorisée à revenir, le cas de Begum serait renvoyé devant la Commission spéciale des appels en matière d’immigration, qui avait initialement fait appel en son absence.

Lord Pannick QC, représentant Begum, a présenté des observations écrites selon lesquelles elle devrait être en mesure de «poursuivre un appel équitable et efficace».

«Le pouvoir de priver une personne de la citoyenneté britannique est l’un des pouvoirs les plus sévères et les plus intrusifs que le Parlement ait conférés au secrétaire d’État», a-t-il dit, arguant que la Cour d’appel avait pris la bonne décision.

«Une ordonnance de privation a des conséquences beaucoup plus graves que la plupart des sanctions pénales.»

L’audience se poursuit.