Tim Allen a ramené Tim Taylor dans l’épisode de jeudi soir de Last Man Standing, donnant vie au personnage de Home Improvement plus de 20 ans après la fin de la sitcom. Pendant la diffusion de l’épisode Last Man Standing, les fans espéraient qu’il s’agissait d’un indice pour un renouveau de l’amélioration de l’habitat dans le futur. Allen pourrait avoir le temps pour cela, maintenant que Last Man Standing se termine, et Allen a fait allusion à une réunion dans le passé.

Dans “Dual Time”, Vanessa (Nancy Travis) avait besoin que la disposition alimentaire soit réparée, et puisque le propriétaire de Binford Tools, Tim, se trouvait dans le Colorado, il a répondu à l’appel pour le réparer. Cela a conduit Mike Baxter et Tim à se rencontrer et la ressemblance était étrange! L’épisode comportait plusieurs références à l’amélioration de l’habitat et fournissait des mises à jour sur la vie de Tool Man.

Les téléspectateurs ont également appris que Wilson, le voisin bien-aimé de Tim qui regardait toujours par-dessus la clôture, était mort dans l’univers de l’amélioration de l’habitat. Wilson a été joué par Earl Hindman, décédé en 2003 d’un cancer du poumon. Ce fut un moment émouvant pour les fans à la maison et une scène émouvante pour Allen à jouer. «J’ai adoré l’homme et nous en avons parlé dans l’histoire», a déclaré Allen dans une récente interview avec Entertainment Tonight. «J’ai commencé à penser à toute l’histoire que j’avais avec cette émission de télévision, à la façon dont je la compare à ma vie dans cette émission. Tout est question de perte, c’est tout ce que je disais dans cet épisode.

Nous avons besoin d’un redémarrage de l’amélioration de l’habitat! – C’est 2020 … (@Urfuhked) 8 janvier 2021

Allen a discuté de la possibilité de relancer l’amélioration de l’habitat dans le passé. Dans une interview accordée à Parade Magazine en 2018, Allen a déclaré qu’il était toujours en contact avec ses co-stars, mais cela pourrait être très difficile. “Cela devient un peu effrayant si vous le faites en même temps que j’ai une autre femme dans une autre émission. Le timing n’est pas bon en ce moment”, a déclaré Allen à l’époque.

Pt1. Besoin d’un redémarrage de l’amélioration de l’habitat ….. Tim dans l’Indiana obtient un emploi à temps partiel dans une quincaillerie locale (Ace HW?) Et Binford les rachète avec Tim soudainement employé à nouveau par Binford. Pendant que Jill améliore les familles à l’intérieur de la maison, – Scott Flaming (@EduTechMech) 8 janvier 2021

En février, Allen a déclaré à TVLine qu’il serait intéressé par une sorte de réunion spéciale. “J’aime l’idée de le faire de façon ponctuelle, comme un film d’une heure [versus a full-fledged revival series], J’aime l’idée de le faire de façon ponctuelle, comme un film d’une heure [versus a full-fledged revival series]», a-t-il dit. Allen a dit qu’il serait intéressé à rattraper les fils de Tim et à voir à quoi pourrait ressembler Tool Time dans le monde moderne.

J’adorerais voir le redémarrage de l’amélioration de l’habitat, pourquoi pas .. aussi triste de voir le dernier homme debout pour partir .. j’adore ces émissions – M (@Mystikal_Godess) 8 janvier 2021

Nouveaux épisodes de Last Man Standing diffusés les jeudis Fox à 21h30 HE. Le spectacle en est maintenant à sa dernière saison. Quant à Home Improvement, il n’est pas disponible pour diffuser sur les principales plateformes de streaming avec des abonnements. Cependant, vous pouvez acheter des épisodes sur Amazon Prime Video et iTunes.

J’ai adoré je suis d’accord qu’ils devraient ramener la rénovation à domicile – britny charron Aunty B (@britnycharron) 8 janvier 2021

C’était le meilleur !! C’est triste que tout se termine! Y avait-il un indice que Home Improvement pourrait revenir !!!!? ❤ Nous avons besoin de ces émissions, il ne reste plus rien à regarder. – Sue (@ Sue92115547) 8 janvier 2021

