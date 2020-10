En 2006, Eddie Van Halen et son frère Alex ont surpris les fans lors d’un concert de Kenny Chesney, montant sur scène avec la star de la country pour interpréter le tube “Jump” de Van Halen ainsi que quelques autres morceaux du groupe, y compris leur reprise de The Kinks ‘ “Tu m’as vraiment eu” . S’adressant à PEOPLE, Chesney a réfléchi au moment où il a partagé la scène avec Van Halen, décédé plus tôt ce mois-ci après une bataille contre le cancer.

«C’est l’un de ces moments dont rêve tout enfant qui rêve de la musique rock», a déclaré Chesney. “C’était tellement vivant, donc en ce moment, et les deux frères Van Halen [Eddie and Alex] joué comme si c’était leur émission, leurs fans. »Il a continué,« Ils l’ont juste apporté et chaque personne sur scène perdait la raison. Le public a adoré, tout comme Eddie et Alex … Ils ont été si généreux de leur temps. “

Chesney a partagé qu’avant le spectacle, le manager de Van Halen, Irving Azoff, lui a demandé: “Est-ce que ça va si Eddie Van Halen vous appelle?” “Et puis en regardant en bas un peu plus tard pour voir l’indicatif régional 818 et en pensant:” C’est Eddie Van Halen “”, se souvient Chesney.

“J’ai répondu et il ressemble à ce que vous pensez, mais ensuite il se met à vous parler de la musique, de la vie, de la vie sur la route et de toutes ces choses”, a-t-il déclaré. “C’est comme si tu avais toujours été amis et qu’il connaissait ta vie et il comprend.”

Chesney a ajouté que des années avant qu’ils ne chantent ensemble, il “entendit pour la première fois la guitare d’Eddie Van Halen sortir de mon ami David Far.” Chesney se souvient du Hall of Famer. «Vous n’oublierez jamais la première fois que vous l’avez entendu et cela fixe une barre pour la vie.

Le joueur de 52 ans a précédemment détaillé sa performance avec Van Halen dans un hommage qu’il a partagé sur les réseaux sociaux après la mort du musicien où il a écrit qu’il était “dévasté” après le décès du rockeur.

“Eddie et son frère Alex nous ont rejoints sur scène à l’un de nos spectacles dans les stades à Los Angeles et ce fut l’un des moments forts de ma vie de tournée pendant tous mes étés sur la route”, a écrit Chesney à côté d’une paire de photos du spectacle. “Je n’oublierai jamais cette nuit-là et à quel point nous étions heureux tous les deux que nos chemins musicaux se soient croisés ce soir-là sur scène. Rest In Peace au meilleur guitariste qui ait jamais vécu. Tu nous manqueras Eddie Van Halen. Votre musique vivra pour toujours !! “