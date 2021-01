On le sait: Game of Thrones, Sucession ou Watchmen sont irremplaçables. Les niveaux de qualité du trio de séries dépassent de loin toute autre proposition. Depuis plus d’une décennie, HBO a créé une version aussi robuste de la télévision comme pour chacune de ses productions pour marquer une étape historique.

Ceci en dépit d’avoir comme adversaires des propositions telles que Breaking Bad ou Better Call Saul, considéré par la plupart des critiques comme le meilleur de la télévision récente. Mais dans le cas de HBO, c’est un phénomène d’innovation. La chaîne n’a cessé de produire des propositions originales d’une qualité considérable, jusqu’à ce qu’elle ait réussi à créer une scène d’un grand intérêt. Année après année, le géant était le protagoniste de tous les prix qui célébraient le meilleur de la télévision.

HBO: rien avant 2021

Sans aucun doute, l’une des conséquences les plus inquiétantes de la pandémie dans le show business a été le retard considérable de tous les types de productions. HBO ne fait pas exception et son catalogue de séries a été gravement affecté par des retards dans les horaires et des reports dans les enregistrements. Mais encore plus inquiétant était le fait que 2020 a marqué l’année où la chaîne a dû faire face à l’idée de ne pas avoir de série célèbre.

Faire face à la pandémie

L’année de la pandémie a été l’année où les premières de HBO étaient discrètes. Les points forts de l’offre de la chaîne ont entraîné des déceptions inconfortables dans certains cas. Le pays de Lovecraft tant attendu a reçu des critiques mitigées et The Undoing (qui présentait Nicole Kidman comme sa principale demande d’attention) a suscité la curiosité, mais n’était pas un phénomène de masse.

Même l’élégant et puissant Perry Mason est devenu un débat sur l’utilisation de la violence dans un cadre historique. En revanche, l’expérience du genre d’horreur Third Day est devenue une curiosité catalogue qui n’a pas tout à fait convaincu le public. Le très attendu I May Destroy You a eu un large impact sur la discussion sur le genre et l’inclusion, mais des nombres d’audience discrets. Même la troisième saison très attendue de Westworld a été une déception qui a conduit à un débat sur la façon dont la chaîne exploitait ses histoires. Le complot contre l’Amérique n’a pas répondu aux attentes et la deuxième saison de The Great Friend était une histoire de transition qui n’a pas suscité d’intérêt particulier de la part des critiques ou du public.

Avec un panorama similaire en remorque, HBO Il entre dans la saison des Winter TV Awards avec très peu d’options de compétition. Sera-t-il capable de manœuvrer au milieu d’une situation similaire au milieu d’une lutte acharnée pour le réglage et le leadership dans le service client?

La bataille silencieuse

Pour l’instant, Netflix semble être le leader du marché des séries et des productions originales. Cette semaine, la chaîne a publié un calendrier de première ambitieux dans lequel elle prévoyait d’avoir au moins un nouveau film original chaque semaine en 2021. Il s’agit d’un effort sans précédent important, portant la plate-forme à un nouveau niveau de compétition.

L’année dernière n’a pas été différente, et dans ses meilleurs moments, Netflix avait près de soixante parutions mensuelles, ce qui lui a permis une sélection de catalogue variée. Et s’il est clair que toutes les productions ne sont pas de qualité suffisante pour le concours, il est bien connu que plusieurs d’entre elles peuvent remporter un prix. En fait, la plateforme mène les nominés aux Artios Awards de la Casting Society, un premier avis de ce à quoi on peut s’attendre à partir de la première semaine de février, lorsque les premières nominations commencent à être annoncées.

À la recherche du prochain ‘Game of Thrones’

HBO

Néanmoins, HBO a encore plusieurs puces fortes pour affronter le géant du streaming. Pour commencer, même au cœur du débat sur l’inclusion et la représentativité, I May Destroy You est toujours considérée comme la meilleure série de l’année écoulée, ou du moins la plus pertinente en termes d’analyse d’un sujet douloureux et actuel.

Malgré ses chiffres discrets, The Undoing est également l’une des options qui pourraient être confrontées au milieu de la saison des récompenses. Les performances de Donald Sutherland et Hugh Grant pourraient apporter quelques nominations à la chaîne. Et alors que Nicole Kidman n’était pas la pièce maîtresse de la série, sa sobre performance à la tête de la distribution a donné un air global d’une élégance considérable au drame. Aussi il pourrait y avoir des nominations pour la direction impeccable de Susanne Bier, dont le travail a été loué pour maintenir la tension tout au long des six chapitres de la série.

HBO: quelques bons essais

La pièce la plus forte de la structure de HBO pour les prix de cette année, cependant, semble être la version Perry Mason, avec Matthew Rhys. Avec son air sombre, décadent et sinistre, la série capte le meilleur du personnage mais aussi, l’emmène dans de nouveaux endroits dont l’efficacité a surpris le public.

Enfin, Lovecraft Country pourrait surmonter les biais de son format de pâte et remporter quelques nominations. La série a été félicitée pour avoir utilisé des références et des codes de films d’horreur pour créer une interprétation obsédante du racisme et de la discrimination. Et bien qu’il n’atteignait pas les niveaux de qualité du livre de Matt Ruff, il a eu l’occasion de dialoguer correctement avec toutes sortes de perceptions sur la réalité, le temps et la peur, d’une manière brillante.

Sera-ce suffisant pour HBO de conserver son leadership déjà reconnu? A quelques semaines du premier gala, la réponse reste à voir.

L’article Le roi détrôné: HBO risque de perdre son leadership maintenant qu’il n’a pas de série phare a été publié dans Hypertext.