Alan Dean Foster, l’auteur de «The Mind’s Eye», le premier roman de la saga «Star Wars», s’est attaqué au huitième épisode, «The Last Jedi». L’écrivain l’a décrit comme “un film terrible”, le considérant comme l’un des titres les moins attrayants de la franchise

L’épisode VIII est sorti, c’était fini. Je suis allé le voir, j’avais l’impression que c’était un film terrible. C’était pour «Star Wars», il n’est pas nécessaire d’expliquer pourquoi, car les fans l’ont déjà fait », a déclaré Foster à Midnight’s Edge.

Photo: disney

J’ai pensé: comment cela peut-il se remettre sur les rails? Comment pouvons-nous fixer autant que possible le huitième épisode en un neuvième? Et j’ai écrit un traitement partiel pour cela, en essayant, dans cette histoire, d’expliquer beaucoup de choses absurdes qui se sont produites dans The Last Jedi », a-t-il expliqué.

Bien que soutenu par la critique, ‘The Last Jedi’ est l’un des films qui a le plus polarisé le fandom. L’un des aspects les plus négatifs était la façon dont Luke Skywalker, l’emblématique Jedi joué par Mark Hamill, qui avait fini par être un ermite désabusé et éloigné de la Force, était dépeint.

Malgré la division créée parmi les adeptes, l’épisode suivant, “ The Rise of Skywalker ”, il a également provoqué une diversité d’opinions, surtout parmi les critiques. Pour le moment, la saga se concentre sur la télévision, “The Mandalorian” réussissant à unir les fans et les critiques, étant un phénomène du petit écran.

Source: Excelsior