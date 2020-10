le retour d’Ant-Man dans Avengers: Endgame C’était l’un des événements qui a suscité le plus de questions parmi les fans. Après avoir passé cinq heures piégé dans le royaume quantique, Scott Lang réapparaît dans le monde réel seulement pour constater que cinq ans se sont écoulés après le premier claquement de Tanos. Il parait Marvel pourrait aborder cet événement dans le cadre d’une histoire future.

Selon The Direct, une entrée sur le site Web de Marvel raconte l’histoire d’Ava Starr, le méchant connu sous le nom de Ghost que nous avons vu dans Ant-Man and the Wasp. L’entrée mentionne la phrase “mais c’est une histoire pour une autre fois“Après avoir expliqué comment Scott s’est rendu dans le royaume quantique pour collecter des particules de guérison et a été piégé.

Cette ligne ouvre la porte à une série de spéculations sur la question de savoir si Marvel pouvait dire ce qui s’est passé pendant ces cinq années. Il y a quelques années et avant la première de Avengers: Fin de partie, Michael Douglas – Hank Pym – a mentionné que le royaume quantique est la clé de l’avenir de l’univers cinématographique Marvel.

Le royaume quantique et ses secrets, une “histoire pour un autre temps” qui s’adresserait à Marvel

L’acteur a non seulement confirmé la théorie du voyage dans le tempsAu lieu de cela, il a dit que cet endroit joue un rôle énorme dans les prochains films Marvel. Le royaume quantique est un monde parallèle accessible par les personnages grâce aux particules de Hank Pym. Dans Avengers: Endgame, les super-héros portent un bracelet qui équilibre les sauts et leur permet de voyager dans le temps.

Le royaume quantique Je me connecterais avec d’autres réalités parallèles, le thème central de films comme Doctor Strange et le multivers de la folie ou Spider-Man 3 avec Tom Holland. Dans ce dernier, la rumeur veut que nous assistions au retour de Tobey Maguire et Andrew Garfield, deux versions de Peter Parker qui vivent dans un univers parallèle.

Il existe plusieurs théories concernant comment Marvel abordera le multivers dans ses prochains films. La vérité est que le royaume quantique est la clé de tout et il est très probable que nous verrons ce qui s’est passé pendant ces cinq heures dans le troisième film Ant-Man.

Les frères Russo ont pris grand soin des détails dans Avengers: Fin de partie et la preuve en est que Scott Lang ne propose que les informations de base sur leur retour. C’est peut-être une histoire pour une autre fois, comme mentionné sur le site Web de Marvel, bien qu’incarnée dans un nouveau film.

