S

Les scientifiques exhortent les Britanniques à suivre l’exemple de l’Europe et à porter des masques faciaux de qualité médicale alors que les inquiétudes grandissent concernant les nouvelles variantes hautement contagieuses de Covid-19.

Mais tout couvre-visage vaut mieux que rien du tout, ont-ils dit.

L’Allemagne a déjà rendu obligatoire le port de masques protecteurs complets à pièce faciale filtrante (FFP) dans les transports publics et dans les magasins, malgré la préoccupation initiale selon laquelle les masques faciaux de qualité médicale devraient être réservés aux agents de santé.

Le Haut Conseil de Santé Publique (HCSP) a décidé ce week-end que de nombreux masques en tissu, souvent préférés parce qu’ils peuvent être lavés et réutilisés, ne garantissaient pas la protection contre les nouvelles variantes.

<< Les masques de catégorie 2 ou de matériau ne filtrent que 70%, tandis que les masques de catégorie 1, comme les masques chirurgicaux, peuvent atteindre 95% s'ils sont portés correctement. Comme la variante est plus facilement transmissible, il est logique d'utiliser des masques avec le plus haut pouvoir filtrant », a déclaré à France Info Daniel Camus, de l'Institut Pasteur de Lille et membre du HCSP.

Le Dr Allen Haddrell du Centre de recherche sur les aérosols de l’Université de Bristol a déclaré au Guardian: «Les gens devraient utiliser le meilleur masque dont ils disposent, et le gouvernement devrait expliquer aussi clairement que possible ce que cela signifie.

«Augmenter le nombre de personnes portant correctement des masques de haute qualité limitera considérablement le degré de propagation du Sars-CoV-2 pendant la phase d’aérosol. Aucun masque n’est efficace à 100%, mais certains sont nettement moins efficaces que d’autres. »

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande actuellement que des masques médicaux ou chirurgicaux soient portés par les travailleurs de la santé, les personnes présentant des symptômes de Covid-19, ceux qui soignent une personne suspectée de Covid-19, et toute personne âgée de 60 ans ou plus, et ceux ayant des problèmes de santé sous-jacents. conditions dans lesquelles une distance d’au moins 1 mètre ne peut être obtenue.

Les clients et les vendeurs du marché de l’alimentation et des boissons devront payer une amende de 50 £ s’ils ne portent pas de masque facial dans et autour des étals.

La règle peut être appliquée grâce au propre ensemble de règlements du marché adoptés au Parlement, qui datent d’avant l’ère victorienne et ont été mis à jour pour refléter la pandémie.

Les masques faits maison ont besoin de couches pour être efficaces

Plus tôt dans la pandémie, les chercheurs ont découvert qu’une couche de tissu de t-shirt en coton est assez efficace comme barrière contre les gouttelettes expulsées pendant la parole.

Mais trois couches seraient encore meilleures, ont déclaré les chercheurs, et l’étude a révélé que les masques chirurgicaux jetables offrent la meilleure protection de tous.

Des experts de l’Université de New South Wales à Sydney, en Australie, ont conclu: «D’après la vidéo capturée, on peut observer que, pour parler, un revêtement en tissu à une seule couche réduisait la propagation des gouttelettes, mais un revêtement à double couche fonctionnait mieux.

«Même un revêtement facial monocouche est préférable à l’absence de revêtement facial. Cependant, un revêtement facial en tissu à double couche était nettement meilleur pour réduire la propagation des gouttelettes causée par la toux et les éternuements.

«Un masque chirurgical était le meilleur parmi tous les scénarios testés pour empêcher la propagation des gouttelettes de toute émission respiratoire.

“Ces visualisations montrent la valeur de l’utilisation de masques faciaux et la différence entre les types de masques.”