ritain a actuellement le taux de mortalité quotidien par coronavirus le plus élevé au monde, selon les données.

Les chiffres, rassemblés par une plateforme de recherche de l’Université d’Oxford, ont montré qu’une moyenne de 935 décès quotidiens au cours de la semaine dernière était l’équivalent de plus de 16 personnes sur un million qui meurent chaque jour avec Covid.

La plateforme de recherche Our World in Data montre qu’aucun autre pays n’a actuellement un taux de mortalité par habitant plus élevé.

Le Royaume-Uni a dépassé la République tchèque, qui avait le taux de mortalité le plus élevé depuis le 11 janvier à 16,3, après avoir publié ses derniers chiffres de décès dimanche soir, alors qu’ils étaient 671.

Et le taux de mortalité du pays pourrait encore augmenter, car les statistiques de mortalité le week-end et le lundi au Royaume-Uni ont tendance à être plus faibles en raison d’un décalage dans les rapports.

Cela intervient alors que 599 autres décès par virus ont été signalés au Royaume-Uni, portant le nombre total de décès dans les 28 jours suivant un test positif à 89 860. Pendant ce temps, 37 535 autres cas confirmés ont également été enregistrés au cours des dernières 24 heures.

Cela se compare aux chiffres publiés dimanche de 671 décès supplémentaires et 38 598 cas confirmés.

Public Health England (PHE) a également confirmé que 4 062 501 personnes avaient reçu une première dose d’un vaccin Covid, les sites de vaccination de 24 heures devant être testés à Londres avant la fin du mois de janvier.

Boris Johnson a averti lundi que le Royaume-Uni est toujours dans une position “assez précaire” alors que les ministres se préparent à l’assouplissement des restrictions de verrouillage à partir de début mars.

Le Premier ministre a déclaré que le processus serait progressif, sans grand moment de «sésame ouvert» où les restrictions aux libertés seraient soudainement levées.

M. Johnson a déclaré: “Je comprends parfaitement que les gens veulent revenir à la normale aussi vite que possible. Cela dépend du bon déroulement des choses.

«Cela dépend du bon déroulement du programme de vaccination, du fait qu’il n’y ait pas de nouvelles variantes qui rejettent nos plans et que nous devons atténuer la situation, et cela dépend de tout le monde, de nous tous, en nous rappelant que nous ne sommes pas sortis du bois. encore.”