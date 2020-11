W

avec les mots fatidiques «c’est une fraude majeure pour notre nation, nous irons à la Cour suprême», Donald Trump a soulevé le cauchemar du travail le plus puissant du monde qui est décidé par des querelles juridiques plutôt que par les urnes.

Et à moins qu’un résultat clair ne soit livré d’ici vendredi, cela pourrait continuer pendant un certain temps. En 2000, la Cour suprême a pris un mois pour régler le différend sur l’opportunité d’un recomptage à l’échelle de l’État de la Floride, où les machines à voter de type Votomatic avaient incomplètement percé des trous dans des milliers de cartes. Les rivaux ont juré et le monde a appris les différences entre un «tchad suspendu», un «tchad à fossettes» et le «tchad enceinte».

Un résultat pourrait encore être livré cette fois sans action en justice (et Trump a toujours une chance de gagner proprement par le décompte conventionnel des votes). Après 6 milliards de dollars de dépenses électorales, tout se résume à quelques états de rebond.

Mais pour l’instant, il y a des limbes, non seulement pour les électeurs américains, mais aussi pour l’armée de diplomates de l’ambassade britannique à Washington qui étaient réunis pour féliciter le vainqueur. Le secrétaire aux Affaires étrangères, Dominic Raab, avait un scénario prêt pour une victoire de Biden, le résultat le plus probable et le plus difficile du point de vue d’un gouvernement perçu comme proche de Trump et qui a contrarié les démocrates américains sur des questions telles que le Brexit et le Nord. Irlande.

M. Raab a insisté sur le fait que le «fondement» des relations entre le Royaume-Uni et les États-Unis n’était pas la personnalité des dirigeants mais des liens étroits sur la sécurité, le partage de renseignements, les liens économiques et culturels. «Cela peut prendre des jours plutôt que des heures, alors nous devrons simplement être un peu plus patients», dit-il.

«Mais nous serons là prêts, capables et enthousiastes de travailler avec nos amis et partenaires américains, quel que soit le résultat de la course en vigueur.

Mais alors que Trump a promis de conclure un accord commercial avec Boris Johnson, il existe des obstacles potentiels évidents sur la voie d’une relation spéciale entre Johnson et Joe Biden.

En tant que vice-président de Barack Obama, Biden faisait partie d’une administration qui s’opposait au Brexit et il n’aurait peut-être pas pardonné l’affirmation de M. Johnson dans la bataille du Brexit de 2016 selon laquelle les attitudes d’Obama pourraient être basées sur son héritage «partiellement kényan» et l’Empire britannique”.

M. Biden, qui est fier de son ascendance irlandaise, a critiqué le gouvernement Johnson pour son projet de déchirer l’accord de divorce du Brexit et de violer le droit international sur le protocole d’Irlande du Nord. Il a tweeté: «Nous ne pouvons pas permettre à l’accord du Vendredi saint qui a apporté la paix en Irlande du Nord devenir une victime du Brexit. Tout accord commercial entre les États-Unis et le Royaume-Uni doit être subordonné au respect de l’Accord et à empêcher le retour d’une frontière dure. Période.”

M. Raab a rappelé aux démocrates au Congrès que le Royaume-Uni s’était engagé à ne pas ériger unilatéralement une frontière à travers l’île d’Irlande.

Mais une victoire de Biden ferait pression sur le Royaume-Uni pour qu’il règle les négociations commerciales avec l’UE et évite le chaos frontalier qu’un non-accord signifierait le 1er janvier.

Pour l’instant, cependant, c’est un jour pour le Royaume-Uni de s’asseoir sur la clôture pendant que l’Amérique se décide.