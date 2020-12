UK détecte la nouvelle variante la plus contagieuse, avertir | .

Les experts ont récemment rapporté que dans le Royaume-Uni Une nouvelle variante du redoutable Covid-19 a été détectée, qu’ils ont avancée, “pourrait être plus contagieuse” que le virus connu qui a déclenché la pandémie, on l’a appelé “VUI202012 / 01“.

Cela serait confirmé par le directeur médical de l’Angleterre, Chris Witty, qui met aujourd’hui en garde contre le haut niveau de danger dans la nouvelle souche du Coronavirus SARS-Cov-2, détecté au Royaume-Uni.

La variante, identifiée comme “VUI202012 / 01“(Variant Under Investigation), Variant Under Investigation, qui fait référence à plusieurs mutations, ce qui signifierait des niveaux plus élevés de contagion.

Les scientifiques de l’armée américaine se sont concentrés sur la recherche pour déterminer si la nouvelle variante serait également résistante au vaccin, il y a beaucoup de questions sur ce qui semble être un nouvel «ennemi».

Le professeur a fait part du “travail urgent” pour savoir au plus vite si cela augmenterait les cas de décès dans le sud-est de l’Angleterre, même si jusqu’à présent “il n’y a aucune preuve d’un taux de mortalité plus élevé ou que cela affecte les vaccins”.

Il n’y a aucune preuve actuelle suggérant que la nouvelle variété provoque un taux de mortalité plus élevé ou affecte les vaccins et les traitements, bien que des travaux urgents soient en cours pour le confirmer, a déclaré Whitty, médecin et conseiller gouvernemental, dans un communiqué du Département UK Health and Welfare.

En raison de la propagation rapide de la nouvelle variante, des données de modélisation préliminaires et des taux d’incidence en augmentation rapide dans le sud-est, le Groupe consultatif sur les menaces de virus respiratoires nouveaux et émergents (NERVTAG) considère maintenant que la nouvelle souche peut se propager plus rapidement. “

“Une forte incertitude”

Jusqu’à présent, on ignore encore si cette nouvelle souche du virus est plus létale ou résistante au vaccin, selon l’avis d’un expert en santé publique.

Selon le Premier ministre de Grande-Bretagne, Boris Johnson, il a décrit que la nouvelle variante serait 70% plus transmissible que la précédente, mais il y a encore beaucoup à savoir à ce sujet, convient-il. Cette information serait présentée par le Dr Erik Volz, de l’Imperial College de Londres vendredi dernier.

Une trace indique qu’elle a été découverte pour la première fois au Royaume-Uni en septembre, selon le site England Public Health (EPH). En novembre, un quart de ces cas ont été détectés sous la variante et en décembre, cela représentait près des deux tiers des cas, selon l’agence.

La mutation possible du virus, selon les experts

Selon les experts en la matière, “VUI-201012/012“,” aurait pu être amplifié en raison d’un événement de super-propagation, une mutation qui permet une propagation plus facile. ”

Les scientifiques de l’EPH expliquent que la nouvelle découverte au microscope inclut une mutation dans la “protéine de pointe”, la partie du virus qui se fixe aux cellules hôtes, peut augmenter sa capacité de transmission, note l’agence.

La «protéine de pointe» fait référence à la clé que le virus utilise pour ouvrir les cellules de notre corps et prendre le relais.

En revanche, CNN a confirmé les derniers rapports révélés par l’OMS, dans lesquels elle confirme la présence du virus dans d’autres pays: le Danemark, les Pays-Bas et l’Australie, selon l’agence.

Ainsi, dans ce scénario, plus d’une dizaine de pays dans le monde ont suspendu leurs voyages depuis le Royaume-Uni: Hollande, Belgique, Allemagne, Pérou, Espagne.

Même l’agence de presse elle-même souligne qu’en République tchèque, les personnes qui voyagent depuis le pays anglais sont soumises à une quarantaine obligatoire de 10 jours.