Le Royaume-Uni a enregistré 1348 décès de coronavirus supplémentaires et plus de 33000 nouvelles infections.

Les dernières données du gouvernement ont montré une augmentation quotidienne de 33 552 cas de Covid-19, portant le nombre total d’infections depuis le début de la pandémie à 3 617 459.

Cela survient alors que des inquiétudes ont été soulevées concernant de nouvelles données suggérant que le variant de coronavirus britannique détecté dans le Kent est lié à une mortalité plus élevée.

Boris Johnson a déclaré vendredi lors d’une conférence de presse à Downing Street: «Je dois vous dire que nous avons été informés aujourd’hui qu’en plus de se propager plus rapidement, il semble qu’il y ait des preuves que la nouvelle variante qui a été identifiée pour la première fois à Londres et dans le sud. L’Est peut être associé à un degré de mortalité plus élevé. “

Mais le directeur médical de Public Health England, le Dr Yvonne Doyle, a déclaré que davantage de travail était nécessaire pour déterminer si la variante était plus mortelle.

«Il existe des preuves, mais ce sont des preuves très précoces. Il s’agit d’un petit nombre de cas et il est bien trop tôt pour dire que cela se produira réellement », a-t-elle déclaré à Today.

Pendant ce temps, l’Écosse a enregistré 76 autres décès dus au coronavirus et 1307 autres cas positifs au cours des dernières 24 heures.

Cela porte le nombre total de décès enregistrés dans le cadre de cette mesure – de personnes qui ont été testées positives pour le virus pour la première fois au cours des 28 jours précédents – à 5 704.

Public Health Wales a signalé samedi 1079 autres cas de coronavirus au Pays de Galles, portant le nombre total de cas confirmés à 186915.

L’agence a également enregistré 27 autres décès, portant le total au Pays de Galles depuis le début de la pandémie à 4486.

Les décès dus aux coronavirus ont augmenté de 12 en Irlande du Nord.

Un autre 670 cas positifs du virus ont également été confirmés samedi par le ministère de la Santé.

Il y a 810 personnes hospitalisées atteintes de la maladie dont 66 sont en réanimation.

