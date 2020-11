T

Le gouvernement britannique a imposé des pouvoirs d’immigration aux visiteurs étrangers du Danemark à la suite d’épidémies généralisées de coronavirus dans les fermes de visons du pays.

À partir de 4 heures du matin samedi, tous les voyageurs non britanniques, ressortissants ou résidents, qui ont été ou ont transité par le Danemark au cours des 14 derniers jours, se verront refuser l’entrée au Royaume-Uni.

Les ressortissants ou résidents britanniques qui retournent au Royaume-Uni directement ou indirectement du pays sont désormais tenus de s’auto-isoler avec tous les autres membres de leur ménage, jusqu’à ce que deux semaines se soient écoulées depuis leur dernier séjour.

Une porte-parole du ministère des Transports a déclaré dans un communiqué: «Contrairement aux autres voyages au Royaume-Uni, il n’y aura pas d’exemptions à cette politique de quarantaine.

«Toute personne qui est revenue du Danemark au cours des deux dernières semaines sera contactée pour s’assurer qu’elle complète l’auto-isolement nécessaire pour garantir que le virus ne se propage pas à travers le Royaume-Uni.

«Le gouvernement britannique travaille en étroite collaboration avec des partenaires internationaux pour comprendre les changements dans le virus qui ont été signalés au Danemark et nous menons un programme de recherche supplémentaire ici au Royaume-Uni pour éclairer nos évaluations des risques.»

Le Danemark retiré de la liste des corridors de voyage

L’interdiction de voyager et les exigences supplémentaires seront examinées après une semaine, a ajouté le ministère.

“Les décisions sur les mesures aux frontières et les conseils aux voyageurs peuvent être modifiées rapidement si nécessaire pour aider à arrêter la propagation de la maladie et de nouvelles annonces concernant le fret seront faites plus tard dans la journée”, a déclaré la porte-parole.

Le Danemark a également été ajouté à la liste de quarantaine des voyages en Écosse, Nicola Sturgeon annonçant cette décision lors du briefing du gouvernement écossais sur les coronavirus vendredi, quelques minutes avant son entrée en vigueur à 12h30.

(

Holger Rønnow, propriétaire d’une ferme de visons, dans sa ferme, où il est contraint par le gouvernement d’abattre en masse tous les visons

/ .)

Le ministre danois de la Santé, Magnus Heunicke, a déclaré qu’environ la moitié des 783 cas humains signalés dans le nord du Danemark étaient liés à une souche du virus originaire des fermes de visons.

en relation

Le Danemark est le plus grand exportateur de fourrure de vison au monde et produit environ 17 millions de fourrures par an.

Le gouvernement danois a ordonné l’abattage des 15 millions de visons élevés dans les 1 139 fermes de visons du pays.

Depuis le début de la pandémie, le Danemark a signalé 52 265 cas humains de Covid-19 et 733 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

Reportage supplémentaire de PA Media.